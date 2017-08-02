ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim altında

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yle ilgili açıklamalarda da bulundu. Tillerson, “Türkiye’nin Suriye konusunda oynayacağı büyük bir rol var” dedi.

Tillerson, basın toplantısının soru cevap kısmında, Suriye’de çözüm için Cenevre sürecine desteğini açıkladı. Türkiye’ye ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’a değinen Tillerson,m“Dünyanın bu bölgesinde, Türkiye’deki Büyükelçi John Bass’ı da onurlandırmak istiyorum. Türkiye’nin bu konuda oynayacağı büyük bir rol var. Bildiğiniz gibi, Türkiye’yle ilişkilerimiz de biraz gerilim altında. Ve Büyükelçi Bass, Ankara’daki çabalarımıza öncülük etmede çok yardımcı oldu ve harikalude iş çıkardı” dedi.

Dışişleri Bakanı Tillerson ayrıca, PKK yanlısı açıklamaları ile tepki çeken DEAŞ’e Karşı Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk ve yardımcısı Terry Wolff’tan övgüyle bahsetti.

‘Esed’in Suriye’nin geleceğinde yeri yok’

ABD’nin Suriye’nin gelecekteki idaresinde Esed rejiminin bir rol görmemeye devam ettiğini söyleyen Tillerson, Suriye’de oluşturulan ilk çatışmasızlık bölgelerini ülkenin diğer kesimlerinde de uygulamak istediklerini ifade etti. Tillerson, Suriye’deki İranlı savaşçıların ülkeleri geri dönmesi gerektiği uyarısında da bulundu.