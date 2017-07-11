ABD, Türk Akımı'nı vurmayı hedefliyor!

Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan dün Türk Akımı'nın Türkiye kısmının finansmanıyla ilgili olarak Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Gazprom yönetimi ise ABD'nin Rusya ile ilgili yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısının yürürlüğe girmesi durumunda Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerinin inşaatının gecikebileceğinden ve hayata geçirilemeyeceğinden endişe duyuyor.

EKİPMAN, TEKNOLOJİ VE HİZMET SUNMA YASAĞI

ABD'de Rusya ile ilgili yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısı, ABD Başkanı'na Rusya tarafından bir defada 1 milyon doların üzerinde veya yılda 5 milyon doların üzerinde boru hatlarının yapımına yatırım yapan kişilere veya şirketlere yaptırım uygulama hakkı getiriyor.

Yaptırımlarda ise bu tür projelere ekipman, teknoloji ve hizmet sunma yasağı getiriliyor.

Alor Brocker şirketinin analistlerinden Aleksey Antonov, Rusya ile Türkiye'nin aralarındaki diplomatik ihtilafları kısa bir süre önce aştıklarına dikkat çekti.

Antonov, iki ülkenin arasındaki siyasi ilişkilerin ileride kesin olarak sürdürüleceğini, ancak ABD'nin yaptırımlarının Türk Akımı'nın akıbetini değiştirebileceğini, bu projenin Kuzey Akım-2'nin hayata geçirilmesine bağlı olacağını belirtti.

'FİNANSMANI ZORA SOKACAK'

Rus uzman, yaptırımların Kuzey Akım-2 projesine yapılan finansmanı son derece zora sokacağını ve bu durumda Gazprom'un Kuzey Akım 2'ye paralel olarak Türk Akımı projesini de yürütmekte zorlanacağını ileri sürdü.

Antonov, projeye yatırım yapacak olan Türk şirketlerin de yaptırımlardan endişe duyacağını, ayrıca bu durumun Avrupa ile ilişkileri de olumsuz etkileyeceğini ve bu durumda zararların boyutunun kestirilemez olduğunu kaydetti.

Projenin Türkiye'den geçen kısmının hayata geçirilmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Antonov, ancak Avrupa'ya ve oradan İtalya'ya uzanacak kolun yapımının uzun süreli ve zorlu olacağına dikkat çekti.

TeleTrade şirketler grubunun baş analisti Mark Goyhman, Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatlarını artırma fikrinin çok dramatik olduğunu, Avrupa'nın dışarıdan gaz sevkiyatlarına bağlı olduğuna ve kalmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Goyhman, bu konuya birçok ülkenin ekonomik ve politik çıkarlarının de bağlı olduğunu, Ankara'nın çıkarları doğrultusunda Gazprom ile birlikte projeyi finanse etmeye hazır olduğunu, ayrıca Rusya tarafının Kara Deniz'de kolun 50 kilometre uzunluğundaki ilk kısmını tamamladığını, ancak projeye en önemli engelin ABD'den gelebileceğini, yaptırımların sadece projeye yapılan finansmanı değil, Rus gaz boru hatları için ekipman sağlayan yabancı şirketleri de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.