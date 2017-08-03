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ABD, teröristlerini zor zapt etti! Yağmalıyorlar...

Suriye'nin Rakka ilinde terör örgütü PYD'nin, bir beldede sivillerin evlerini yağmalaması üzerine ABD güçleri, tepki vermek zorunda kaldı. Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile çatışmaya dönüştü. Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye girdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
ABD, teröristlerini zor zapt etti! Yağmalıyorlar...

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG'liler, ABD'nin  askeri desteğinde, DAEŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka'nın kuzey  kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı.

Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile  çatışmaya dönüştü.

Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye  girdi.

"Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi  mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.

YPG'nin geçen yılın sonunda DAEŞ'ten aldığı beldede, gerginlik  sürüyor.

Terör örgütü YPG, DAEŞ karşıtı operasyon kapsamında ateş altına  alınan Rakka'da ölümden kaçan sivillerin, kontrolündeki kentlere girmesine izin  vermiyor. Örgüt, barınma ve beslenme olanağının sağlanmadığı taşlık arazilerde  tuttuğu sivilleri, rüşvet vermeye zorluyor. Sivillerin kentlere girebilmesi için  referans ya da kefili olup olmadığını da soruyor. Bu yolla kent merkezlerine  girebilen siviller dahi bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, dün, yalnızca  temmuz ayında örgütün topçu ateşinde 121 sivilin öldüğünü duyurmuştu. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
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  • Önce Vatan Önce Vatan 38 dk önce
    PKK PYDLİ HEVALLERDENE ARARSAN VARHIRSIZLIK. YAĞMA. KATİL.KAÇAKÇI. UYUŞTURUCU.. HAİNLİK. SAPKINLIK .BİR İNSANLIK YOK BİR MÜSLÜMANLIK YOK
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