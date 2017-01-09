ABD teröristleri böyle eğitiyor!

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Türkiye'nin müttefiki ABD'nin, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye ağır silahlar verip, Afrin bölgesindeki kamplarda eğittiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Skandala ilişkin yeni görüntüler ise hain ittifakı tüm gerçekliği ile gözler önüne serdi. Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan tarafından yayınlanan en son fotoğraflar da Afrin kent merkezinde çekildi.

Yavuzaslan ''Terör yuvası Afrin, Danimarka, Fransa, Norveç, Belçika, Almanya, İngiltere, İsrail, Almanya, Kanada ile Brazilya'dan gelen yabancılarla dolu. Bunların bir çoğu paralı savaşçı ve eski asker. Terör yuvasının komutası ise Amerikalılarda'' dedi.

Bölgede örgütün en fazla militanının sınır komşumuz Afrin'de olduğu ve bu sayının 15 bine ulaştığı bildirildi.

Sözcü