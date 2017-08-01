Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD, teröristlere bunlara verdi!

ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği zırhlı araçlar, Rakka yolunda görüntülendi. Konvoyda mayın temizleme araçları dikkat çekiyor. Ayrıca Hummerlar ve 4x4 jipler bulunuyor.

01 Ağustos 2017 Salı 08:53
ABD, teröristlere bunlara verdi!

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye verilen ABD silahlarının yeni fotoğrafları geldi.

Reuters, Rakka'ya doğru ilerleyen zırhlı araç konvoyunu görüntüledi. Konvoyda çok sayıda Hummer, 4x4 jip ve mayın temizleme araçları dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, silah ve zırhlı araç taşıyan 100 TIR'ın Irak sınırından geçerek Haseke'ye girdiğini dün duyurmuştu.

ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen YPG ile birlikte Rakka operasyonunu yapıyor. Pentagon, şimdiye kadar teröristlere yüzlerce TIR'lık silah, zırhlı araç ve askeri mühimmat verdi. AA'nın verilerine göre, son teslimatla birlikte sayı 909 TIR'a ulaştı.

Verilecek silah listesinde ise 12  bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve 1000 Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülüyor.

Temmuz ayı başında elindeki en büyük kent olan Irak'taki Musul'u yitiren terör örgütü IŞİD, Rakka'da da yaklaşık bir aydır kuşatma altında. Kentin yarısını kaybeden örgüt, gittikçe dar bir alana sıkışıyor.

Rakka'nın hemen güneyinde, Fırat Nehri'nin altında ise Şam rejimine ait Ordu birlikleri IŞİD'lileri doğuya doğru sürüklüyor. Ordu birliklerinin kısa sürede Deyr ez Zor'a ulaşması bekleniyor. Söz konusu kentte rejime ait güçler aylardır bir alanı kontrol ediyor.

Tahliye konvoyu yolda

Suriye'nin güneyinde ise, varılan ateşkes sonucunda binlerce silahlı muhalif ve sığınmacı Lübnan sınırındaki Arsal'dan kuzeydeki İdlib tarafına tahliye ediliyor. Reutershaber ajansı, yaklaşık 9 bin muhalif ve yakınlarını taşıyan otobüs konvoylarının Pazartesi günü bölgeden ayrılmaya başladığını bildiriyor.

Hizbullah ve rejimin bir haftayı aşan operasyonu sonucu geri çekilen El Nusra bağlantılı ekiplerin de yer aldığı silahlı gruplar, tahliye karşılığında Hizbullah esirlerini iade ediyor. Hizbullah'a yakın El Manar TV, sekiz esirin verildiğini duyurdu.

Taraflar arasında cenaze takası da gerçekleşti.

Rus askerleri Dera'da! Havalimanına Rus bayrağı asıldı

Anadolu Ajansı, varılan ateşkesle birlikte Rus güçlerinin Dera'da konuşlanmaya başladığını bildiriyor. Rus askerlerinin altı ayrı bölgeye yerleştiğini aktaran haber, yerel kaynaklara dayandırıldı. Dera’nın kuzeydoğusundaki Saale Askeri Havalimanı'na da Rus bayrağı asıldı.

Dera, Türkiye, Rusya ve İran'ın dört bölgelik çatışmasızlık noktalarından biriydi. Son hayata geçen ateşkes ise, ABD ve Rusya'nın anlaşmasıyla ortaya çıktı.

İran'ın desteklediği Hizbullah, yedinci yılına çoktan giren iç savaşta önemli bir rol oynadı. Beşar Esad için savaşan binlerce Hizbullah militanı, yıllardır Suriye'deki cephelerde.

Yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği Suriye iç savaşı, 15 Mart 2011 tarihindeki gösterilerin daha sonra çatışmaya dönüşmesiyle başladı. En az 11 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı, bu rakam ülke nüfusunun yaklaşık yarısını ifade ediyor. Savaştan kaçanlar başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı, binlercesi Avrupa'ya gitmek isterken alabora olan göçmen teknelerinde öldü.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 08:53
  1. Suriye
  2. Rakka
  3. ABD
  4. Rusya
  5. Deyr ez Zor
  6. savaş
  7. asker
  8. YPG
  9. PKK
  10. IŞİD
  11. silah
  12. sevkiyat
  13. Reuters
  14. Hummer
  15. mayın
  16. Pentagon
  17. Türkiye
  18. Ankara
  19. Washington
  20. SDF
  21. Musul
  22. Irak
  23. terör
  24. terörist
  25. Lübnan
  26. Arsal
  27. tahliye
  28. El Nusra
  29. Hizbullah
  30. İran
  31. son dakika
  32. son dakika ABD
  33. Şam
  34. Ordu
  35. Temmuz
  36. Avrupa
  37. Anadolu
  38. Beşar Esad
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    1. Kayseri’de operasyon! Çok sayıda..
    2. ASELSAN aldığı milyon dolarlık..
    3. Yılan, yılanı yuttu!
    4. Sıla konserini iptal eden üniversiteye..
    5. O ülke karıştı! Muhalif liderlere..
    6. İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek..
    7. İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    8. O flaş diskte ne vardı? Alevi, Kürt,..
    9. İmrahor canisinden kan donduran savunma!
    10. Kasko'su olmayanlara müjde!
    11. Ünlü sunucuya hapis şoku!
    12. Terör örgütü YPG'nin son hamlesine..
    13. Anklara'da korkutan yangın
    14. Bakan Soylu açık açık söyledi: Kim..
    15. İhanetin merkez üssü görüntülendi!
    16. Atamalara damga vurdular! Görev..
    17. Sosyal medyada korkunç pazar! 100 bin...
    18. ABD, teröristlere bunlara verdi!
    19. İşte 46 bin sivilin katili
    20. Galatasaray transferi resmen açıkladı
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası