Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD, terörden hüküm giyecek

Gazetemiz Akit’in geçtiğimiz hafta yaptığı ‘Lahey adil olursa ABD mahkûm olur’ haberinin ardından, ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye verdiği silahlar nedeni ile Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanması gerektiği belirtildi.

13 Şubat 2018 Salı 02:51
ABD, terörden hüküm giyecek

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA  -  Terör örgütü PKK’nın, Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG’ye eğitim, silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD’nin, BMGK’nın terörizmle mücadele kapsamında aldığı 1373 ve 2370 sayılı kararlara uymayarak Uluslararası Adalet Divanında, “Listelenmiş terör örgütlerine destek vermek” suçundan hüküm giymesi gerektiğini ortaya çıkardı. Sicili benzer bir suçlarla dolu olan ABD, daha önce Nikaragua’da kontraları silahlandırması nedeni ile Uluslararası Adalet Divanı tarafından 17 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

KOMİK SAVUNMAYI GÜNYÜZÜNE ÇIKARMAYI PLANLIYORLAR

Öte yandan; teröristlere binlerce TIR dolusu silah veren ABD aleyhine olası bir dava açılması halinde ABD’nin bugüne kadar yaptığı PKK’nın, PYD/YPG ile bağlantısı olmadığı yönündeki komik savunmasını tekrar günyüzüne çıkaracağı belirtiliyor. Terör örgütü PYD/YPG’nin, PKK ile bağlantılı olduğunu ise Nisan 2016’da dönemin ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Senato’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nde senatörlerin sorularını cevapladığı sırada itiraf etmişti. Senatör Lindsay Graham'ın, “PYD’yi ve YPG’yi hiç duydunuz mu?” şeklindeki sorusuna “Evet” karşılığını veren Carter, Senatörün, “Bunlar kimdir?” sorusunu ise “Kürt gruplar'' şeklinde cevaplamıştı. Graham'ın, “YPG, PYD’nin silahlı kanadı mı?” şeklindeki sorusuna “Evet, doğru” şeklinde yanıt veren Carter; Graham’ın, “Raporlar, bunların PKK ile bağlantılı ya da en azından önemli ilişkileri olduğunu belirtiyor. Bu doğru mu?” şeklindeki sorusuna da “Evet” şeklinde cevap vermiştir. Graham’ın, PKK’nın Türkiye için terör örgütü olduğunu söylemesi üzerine ise Savunma Bakanı Carter, “PKK sadece Türkiye’nin değil ABD’nin nazarında da terör örgütüdür” ifadeleri ile PKK ile PYD/YPG’nin bağlantılı olduğunu açıkça itiraf etmişti.

 ANAYASALARINI BİLE ÇİĞNEDİLER

BMGK kararlarının yanı sıra Amerikan Anayasasına göre de suç işlediği belirtilen ABD yönetiminin, Amerikan mahkemeleri tarafından da yargılanma ihtimali bulunuyor. ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın başkan olduğu dönemde başlayan terör örgütlerine yardımın Trump yönetimi ile devam etmesi, bu iki yönetimi de bu suç kapsamına dahil ediyor. ABD anayasasında yer alan, “Listelenmiş terör örgütlerine destek vermek anayasal suçtur” hükmü gereğince yargılanması gereken yönetimlerin, bu madde gereğince hüküm giymesi gerektiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 02:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, terörden hüküm giyecek
    1. ABD, terörden hüküm giyecek
    2. Türk Tarih Kurumu Abdülhamid’e ağır..
    3. Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı..
    4. Patlayıcı uzmanı da eğitiyorlar…..
    5. Afrin’de canlı kalkana 3 aşamalı önlem
    6. Zidane, Neymar'dan değil Mbappé'den..
    7. Rumlar köşeye sıkıştı… Türkiye’ye..
    8. Chelsea galibiyeti hatırladı!
    9. ABD'nin skandal kararına Türkiye’den..
    10. Nihat Kahveci'den Hamza Hamzaoğlu'na..
    11. Fatih Terim'den flaş liderlik ve..
    12. Emre Çolak'lı Seedorf'lu Deportivo'ya..
    13. Şehide haciz skandalında yeni gelişme…..
    14. Genelkurmay Yotube üzerinden paylaştı
    15. Netanyahu’ya ABD şoku… O açıklamaya..
    16. Mahmud Abbas resti çekti... ‘Bundan..
    17. Rus gazeteciden çarpıcı açıklama…..
    18. Başvurular başladı… Tam 87.2 milyon..
    19. Sayı artıyor 47 kişi karantinada…..
    20. Mehmetçik Vakfı hacizci avukatın..
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Şenocak'tan şok karar: İstifa...
    Şenocak'tan şok karar: İstifa...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar
    Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!