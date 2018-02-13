ABD, terörden hüküm giyecek

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA - Terör örgütü PKK’nın, Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG’ye eğitim, silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD’nin, BMGK’nın terörizmle mücadele kapsamında aldığı 1373 ve 2370 sayılı kararlara uymayarak Uluslararası Adalet Divanında, “Listelenmiş terör örgütlerine destek vermek” suçundan hüküm giymesi gerektiğini ortaya çıkardı. Sicili benzer bir suçlarla dolu olan ABD, daha önce Nikaragua’da kontraları silahlandırması nedeni ile Uluslararası Adalet Divanı tarafından 17 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

KOMİK SAVUNMAYI GÜNYÜZÜNE ÇIKARMAYI PLANLIYORLAR

Öte yandan; teröristlere binlerce TIR dolusu silah veren ABD aleyhine olası bir dava açılması halinde ABD’nin bugüne kadar yaptığı PKK’nın, PYD/YPG ile bağlantısı olmadığı yönündeki komik savunmasını tekrar günyüzüne çıkaracağı belirtiliyor. Terör örgütü PYD/YPG’nin, PKK ile bağlantılı olduğunu ise Nisan 2016’da dönemin ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Senato’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nde senatörlerin sorularını cevapladığı sırada itiraf etmişti. Senatör Lindsay Graham'ın, “PYD’yi ve YPG’yi hiç duydunuz mu?” şeklindeki sorusuna “Evet” karşılığını veren Carter, Senatörün, “Bunlar kimdir?” sorusunu ise “Kürt gruplar'' şeklinde cevaplamıştı. Graham'ın, “YPG, PYD’nin silahlı kanadı mı?” şeklindeki sorusuna “Evet, doğru” şeklinde yanıt veren Carter; Graham’ın, “Raporlar, bunların PKK ile bağlantılı ya da en azından önemli ilişkileri olduğunu belirtiyor. Bu doğru mu?” şeklindeki sorusuna da “Evet” şeklinde cevap vermiştir. Graham’ın, PKK’nın Türkiye için terör örgütü olduğunu söylemesi üzerine ise Savunma Bakanı Carter, “PKK sadece Türkiye’nin değil ABD’nin nazarında da terör örgütüdür” ifadeleri ile PKK ile PYD/YPG’nin bağlantılı olduğunu açıkça itiraf etmişti.

ANAYASALARINI BİLE ÇİĞNEDİLER

BMGK kararlarının yanı sıra Amerikan Anayasasına göre de suç işlediği belirtilen ABD yönetiminin, Amerikan mahkemeleri tarafından da yargılanma ihtimali bulunuyor. ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın başkan olduğu dönemde başlayan terör örgütlerine yardımın Trump yönetimi ile devam etmesi, bu iki yönetimi de bu suç kapsamına dahil ediyor. ABD anayasasında yer alan, “Listelenmiş terör örgütlerine destek vermek anayasal suçtur” hükmü gereğince yargılanması gereken yönetimlerin, bu madde gereğince hüküm giymesi gerektiği belirtiliyor.