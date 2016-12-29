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ABD terör örgütüne o silahı da veriyor!

Terör örgütü PYD'nin silah ihtiyacını karşılayan ABD teröristlere şimdi de taşınabilir hava savunma sistemi MANPAD'ı veriyor.

ABD terör örgütüne o silahı da veriyor!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 08:44
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DAEŞ'in uçak ve helikopteri olmadığının altını çizen Haber7 yazarı Taha Dağlı, sadece Batılı 29 ülkenin kullandığı bu füzeleri terör örgütünün neden istediği yazdı.

İşte Taha Dağlı'nın o yazısı;

Amerika, DAEŞ ile mücadele adı altında PYD terör örgütüne uçak savar veriyor, oysa DAEŞ’in ne uçağı ne de helikopteri var.

Obama giderayak öyle işler yapıyor ki, artık Amerika’nın terör örgütleriyle ittifakında en ufak bir şüpheye bile yer bırakmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetimini DAEŞ de dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine destek vermekle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, “hayır” dedi, “DAEŞ ile mücadele ediyoruz, PYD’ye değil Suriye Demokratik Güçlerine silah veriyoruz” dedi.

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ PYD’NİN PARAVAN ÖRGÜTÜDÜR

Peki Suriye Demokratik Güçleri kimlerden oluşuyor?
Yanıt, PYD teröristlerinden.
Bunu bilmeyen yok.

ABD, Suriye’de PYD ile ittifak ederken, bu örgütün PKK ile bağlantısını hep inkar etti.
Geçtiğimiz Haziran’da PYD terör örgütü Münbiç’e girerken, Türkiye o operasyona şartlı destek verdi, “PYD Münbiç’ten çıkacak” dedi.

Amerika bu şartı kabul etti, PYD’den “Münbiç’ten çekildik” açıklaması geldi. PYD terör örgütü Münbiç’ten çekilirken, onların bıraktığı yere ise Suriye Demokratik Güçleri girdi.

Akılları sıra Türkiye’yi kandırmak istediler, sanki biz Suriye Demokratik Güçleri denilen örgütün PYD unsuru olduğunu bilmiyoruz.

Zaten hemen ortaya çıktı.

Suriye Demokratik Güçlerini PYD’ye paravan olarak kuranlar Amerikalılardı.
“İçinde Araplar da Türkmenler de var” dedikleri Suriye Demokratik Güçleri örgütünün yüzde 90’ının PYD teröristlerinden oluştuğu anlaşıldı.

SİLAHLAR PYD’YE GİDİYOR

Şimdi Obama, görevi bırakmadan Suriye’deki terör örgütlerine silah kısıtlamasını kaldırdı. 2 haftada 3 büyük sevkiyat yapıldı, hepsi de Suriye Demokratik Güçleri ayağıyla PYD terör örgütüne verildi.

Silahlar ilginç, uçak savar, karadan havaya ateşlenen füzeler ve roketler var.
İşin garip tarafı da bu zaten.

DAEŞ’İN UÇAĞI YOK AMA AMERİKA PYD’YE UÇAK SAVAR GÖNDERİYOR

Adı ister Suriye Demokratik Güçleri olsun ister PYD olsun, bunların tamamı hesapta DAEŞ terör örgütüyle çatışıyor.

Ama DAEŞ’in elinde ne uçak var ne de helikopter. Uçurabildikleri tek şey, gözetleme yapmak ya da kamera çekimi yapmak için kullandıkları hava araçları.

Peki PYD teröristleri, Amerika’dan aldıkları uçak savar füzeleriyle ne yapacak? DAEŞ’in olmayan uçaklarını mı vuracaklar?

KOMİK BİR AÇIKLAMA DAHA

“Silahları PYD’ye değil Suriye Demokratik Güçlerine gönderiyoruz” diyen Amerikalı sözcü Mark Toner ya da diğerleri bu soruya cevap veremiyor.

İşte Amerikalıların yanıt veremediği bu soruya Suriye Demokratik Güçlerinin PYD’li sözcüsü Telal Silo cevap verdi. Silo "şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz" dedi.

Özetle Obama giderayak PYD teröristlerine uçak savar veriyor ki, bu teröristler Türk uçaklarına saldırsınlar.

 
Etiketlersilahabdfüzeterör örgütüPYDDAEŞ
HABER YORUMLARI
600

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Mücahid Korkmaz

Bu devletin şerefli savcıları, terör örgütlerinden elde edilen herbir menşei belli silah için, verdiği/verebileceği can ve mal kaybı ölçüsünde, ülkemiz ve uluslararası yargıda, ayrı ayrı ceza ve tazminat davası açmak için hala neyi bekliyor acaba?

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1956

Bu seytan abd resmen bize savaş açtı hala içimizde utanmadan boluculuk yapan hainler var

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murathoca

eğer bir devlet bu yavşak terör örgütleriyle baş edemeyeçeksedevlet olmasın bize hızlı tern yada istanbul boğazına tünel veya köprü bu kadra elzem değil önçe caydırıcı silah lazım hala uzun menzilli bir füze yapayan bir devlet inçirlikten ABDyi kovamayan bir hükümet ağlanıp sızlanmayacak....

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taha

ABD diye bir ülke yok. Terör devleti ABD var.

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sami

Turkiye metehan Cengizhan hulgotimurlenk gibi hududlarıni genişliyor ecdad yolunda olmalıdır.dunyays göcünü göstermelidir.

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Mucahit Erdoğan

Bir hava aracımız düşürűlűrseİncirlik üstünùn kapatılcagından emin olsunlar !!!!!

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remzi marangoz

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.NOKTA

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osmanoğlu2023

ümmet ne zaman şuurlanıp zalimin karşısında bir ve berablik içinde hareket edecek..? bugün etmiyecekse???

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