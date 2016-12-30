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ABD televizyonundan Türkiye'ye...

Ünlü aktris Lindsay Lohan CNN’de Türkiye’nin Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarını övdü Amerikalı ünlü aktris Lindsay Lohan 30 Aralık 2016’da Becky Anderson’ın sunduğu “Connect the World” (Dünya’yı Birleştir) isimli programda Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı çalışmaları anlattı.

ABD televizyonundan Türkiye'ye...
Eklenme: 30 Aralık 2016, 18:36
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Lohan Türkiye'deyken Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın'la tanıştığını ve onun aracılığıyla da İstanbul'da Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'yle iletişime geçtiğini söyledi.
 
"ABD'de ve İngiltere'de mültecilerin neler yaşadıklarını sadece haberlerde izliyoruz ve bütün hikayenin gördüklerimizden ibaret olduğuna inanıyoruz. Oysa oraya gidip yaşanan insanlık krizini tecrübe etmek çok farklı" diyen ünlü aktris farkındalık oluşturarak insani yardım çalışmalarında bulunmaya karar verdiğini söyledi.
 
"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARI İNANILMAZ"
 
"Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili yaptıkları inanılmaz, olağanüstü" diyen Lohan Türkiye'nin hiçbir karşılık beklemeden mültecilere yardımcı olduğunu söyledi. "Diğer ülkeler hiçbir şey yapmazken Türkiye Suriyeli mülteciler için çok fazla çaba harcıyor, onlara yardım ediyor" dedi.
 
Yunanistan örneğini veren Lohan, Atina'da terkedilmiş binalarda yaşayan çocukların olduğunu ve hiç kimsenin bu konuyla ilgili bir şey yapmadığını ifade etti. "Oralara gidip farkındalık yaratmak lazım. Kim ne derse desin bu konu benimle ilgili değil. O insanlarla, çocuklarla beraberken onların mutluğunu görüyorsunuz ve bu onlar için bir umut ışığı oluyor." ifadelerini kullandı.
 
SULTANBEYLİ'DEKİ SURİYELİ BİR AİLEYİ ANLATTI
 
Türkiye'de tanıştığı mülteci hikayelerini de anlatan Lohan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tanıştığı Suriyeli bir aileyi anlattı. Bacaklarını kaybetmiş, eşi ise Suriye'de kalmış olan bir baba ve ikiz çocuklarının hikayesini paylaştı.
Lindsay Lohan Türkiye'ye gelip Ocak ayında Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
 
AVRUPA VE ABD'NİN SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR
 
Lohan bu çalışmalar kapsamında 26 Eylül 2016'da Sultanbeyli'deki Suriyeli Hüseyin ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adil olmayan yapısına dikkat çekti. Aynı aileyi bir hafta sonra ikinci kez ziyaret eden ünlü aktris "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü tekrarladı.
 
7 Ekim 2016'da Sultanbeyli kitap fuarını gezdi; kitap alıp mülteci çocuklara hediye etti. 8 Ekim 2016'da da Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin koordine ettiği program kapsamında Gaziantep'teki Nizip mülteci kampını ziyaret eden Lohan, mültecilerle buluştu. Burada yaptığı basın açıklamasında "Türkiye mültecilerle ilgili olağanüstü çalışmalar yapıyor. Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin mülteci meselesinde daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

 

 
 
EtiketlerABDLohan TürkiyEAbdürrahim Boynukalın
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