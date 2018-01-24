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ABD tekelini kıracak füze yakıtı geliştirildi! Bor türevli...

Türk Ar-Ge firması, ABD'nin 50 yıldır tonunu 4,5 milyon dolara sattığı bor türevli füze ve roket yakıtını üretmeyi başardı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:35
ABD tekelini kıracak füze yakıtı geliştirildi! Bor türevli...

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Ar-Ge firması, Türk savunma sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak için önemli bir çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla bor madenini farklı bir biçimde işleyerek yakıta dönüştüren firmanın bilim heyeti, ABD’nin yaklaşık 50 yıldır ürettiği ve dünya pazarında tonu 4 buçuk milyon dolar civarında satılan ‘Amorfosbor’ isimli füze ve roket yakıtını üretmeyi başardı.

ÇALIŞMALARIYLA NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ

Yaptığı bilimsel çalışmalarıyla Nobel’e aday gösterilen Ar-Ge firmasının yetkilisi ve bilim insanı Faruk Durukan, ürettikleri yeni malzemenin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

FÜZE YAKITINDA ABD'YE İHTİYAÇ KALMAYACAK

Durukan, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Amorfosbor, yaklaşık 50 yıldır Amerika’da kullanılan ve bor madeninden elde edilen bir malzemedir. Bu malzeme özellikle roket ve füze yakıtı ve hatta son zamanlarda uçak yakıtı olarak kullanılıyor. Roket ve füze yakıtı olarak, özellikle uzun menzilli olanlarında uzun zamandır en iyi itici olarak kullanılıyor. Kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış diye bir laf vardır. Özellikle Amerika’nın bu son Zeytin Dalı operasyonunda yaptığı tavır, yanlış hareketler bizleri savunma sanayinde yeni ham madde arayışına itti. Bizler, bu yönde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Amorfosbor isimli bu değerli yakıtı üretmeyi başardık."

BOR YATAKLARININ ÇOĞUNLUĞU TÜRKİYE'DE

"Füzelerimizde kullanabileceğimiz bir yakıt türüdür bu. Zaten rezervlerinin büyük çoğunluğu ülkemizde olan bor madeninin bir malzemeye dönüştürülerek çıkması güzel bir gelişmedir. Bizler bor ile ilgili yaptığımız çalışmalarımız ile yaklaşık 10 faydalı tür madde üretmeyi başarmıştık. Hatta bu arada bor ile radyasyon ışınları, nötron ışınlarını durduran maddeyi de üretmiştik."

"ÜRETTİĞİMİZ YAKITIN TONU, ABD'DE 4,5 MİLYON DOLAR"

"Bu çalışmamız ile ABD’den 3 bilim ödülü almıştık. Son ürettiğimiz bu yakıtın tonu 4 buçuk milyon dolar gibi bir fiyat ediyor. Fakat Türkiye’de mal oluş fiyatı çok yüksek rakamları bulmuyor. İşlenmeden 50 bin doları geçmeyecek bir rakamdadır, ama işlenince fiyatı çok artıyor. Bizim de amacımız, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişen problemlere çözüm üretmektir. Şu anda ülkemizin savunma sanayinde böyle ürünlere ihtiyacı vardır."

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • cemilcemil12 dk önce
    helal olsun vatanımız icin hic bir maddi çıkar beklemeden hep birlikte çalışmalıyız. biz onlara muhtaç değiliz.
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