Fed'in başına kim geçecek?

Dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başına kimin geçeceği küresel piyasalarda son dönemde en çok sorulan soru haline geldi. Fed’in para politikası, Amerikan ekonomisi, doların değeri, küresel sermaye akışları gibi birçok açıdan büyük önem taşıyan bu seçimi, ABD BaşkanıDonald Trump yapacak.

TRUMP'IN 3 KASIM'DA AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Trump’ın Fed Başkanı adayını, 3 Kasım’da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde Trump'ın mevcut Fed Başkanı Janet Yellen, Fed Guvernörü Jerome Powell, Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn olmak üzere beş kişiyi değerlendirdiğini teyit etmişti. AA muhabirinin Predictit adlı online bahis sitesinden derlediği verilere göre, Fed Guvernörü Powell`a yüzde 55, mevcut Fed Başkanı Yellen`a yüzde 18 ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü Taylor`a yüzde 15 şans veriliyor. Buna karşın, Trump hafta sonunda Amerika'nın muhafazakar televizyon kanalı Fox News’e verdiği mülakatta şu an Powell, Taylor ve Yellen’i değerlendirdiğini söylemişti.

“Birçok insan Fed başkanlığı adaylarının, Powell ve Taylor olmak üzere ikiye düştüğünü söylüyor ancak çok beğendiğim Yellen’le de görüştüm. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Dolayısıyla şu an değerlendirdiğim 3 kişi var” ifadelerini kullanan Trump’ın başkan adayını, 3 Kasım’da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklayacağı tahmin ediliyor.

POWELL, YELLEN'İN DEVAMI OLUR

Son günlerde Fed başkanlığına en yakın isim olarak görünen Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi ve Donald Trump'ın ekonomi hedeflerini desteklemesi geliyor. George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı'nda görev yapan Powell’ın finansalanında özel sektör deneyimi de bulunuyor. Ayrıca, para politikası açısından Yellen ile aynı çizgide olan Powell'ın piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açmayacak olması, Beyaz Saray’ın kendisini aday göstermek için önemli bir başka neden.

O İSİM ÜZERİNE YOĞUNLAŞILIYOR

Fed’in başarılı giden para politikasında belirsizlik istemeyen yatırımcılar, Trump’a "Derenin ortasındayken at değiştirilmesin" çağrısında bulunuyor. Beyaz Saray da piyasaların gönlünün Yellen'den yana attığının farkında ve bu durum kendisinin ikinci kez başkan seçilmesini dahi sağlayabilir. Yellen, yeniden seçilmezse Fed başkanlığına 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek ancak yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilir. Bununla birlikte, Trump'ın Yellen'i ikinci kez atamaması çok nadir yaşanan bir durum olarak ABD tarihine geçecek.

BAŞKA SENARYOLAR DA VAR

Başkan Donald Trump’ın, Fed Başkanı adayını önümüzdeki 10 gün içinde, muhtemelen Asya gezisine çıkmadan önce 2 - 3 Kasım'da açıklaması bekleniyor. Fox mülakatında birkaç farklı senaryoyu gözden geçirdiğini söyleyen Trump’ın Fed’in başkan ve başkan yardımcılığı görevlerine aynı anda atama yapabileceğine dair söylentiler de bulunuyor. Bu söylentilerden biri, Trump’ın Powell’I başkan ve Taylor’ı başkan yardımcılığına aday göstererek kabinesindeki herkesi mutlu etmeye çalışacağını iddia ediyor.

Bununla birlikte, Yellen’in ikinci kez başkan seçilmesi, Powell’ın başkan yardımcılığına atanması ve Taylor’a Yönetim Kurulu üyeliği verilmesi de mümkün görünüyor.

TEPKİLER NE YÖNDE OLUR?

Şu anda Fed’in yeni lideri olmaya en yakın isim gibi görünen Powell’ın resmi olarak seçilmesinin, piyasalarda olumlu karşılanması bekleniyor. Bunun nedeni, Powell’ın para politikası açısından Yellen’in devamı olarak algılanması.

Fed Başkanı Yellen’in ikinci kez seçilmesi halinde, piyasalarda bir rahatlama yaşanması beklenirken, fiyatlamalarda fazla değişiklik öngörülmüyor.