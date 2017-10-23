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Fed'in başına kim geçecek?

ABD Merkez Bankası'nın başına kimin getirileceği piyasalarda en çok merak edilen konu haline geldi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:17
Fed'in başına kim geçecek?

Dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başına kimin geçeceği küresel piyasalarda son dönemde en çok sorulan soru haline geldi. Fed’in para politikası, Amerikan ekonomisi, doların değeri, küresel sermaye akışları gibi birçok açıdan büyük önem taşıyan bu seçimi, ABD BaşkanıDonald Trump yapacak.

TRUMP'IN 3 KASIM'DA AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Trump’ın Fed Başkanı adayını, 3 Kasım’da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde Trump'ın mevcut Fed Başkanı Janet Yellen, Fed Guvernörü Jerome Powell, Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn olmak üzere beş kişiyi değerlendirdiğini teyit etmişti. AA muhabirinin Predictit adlı online bahis sitesinden derlediği verilere göre, Fed Guvernörü Powell`a yüzde 55, mevcut Fed Başkanı Yellen`a yüzde 18 ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü Taylor`a yüzde 15 şans veriliyor. Buna karşın, Trump hafta sonunda Amerika'nın muhafazakar televizyon kanalı Fox News’e verdiği mülakatta şu an Powell, Taylor ve Yellen’i değerlendirdiğini söylemişti.

“Birçok insan Fed başkanlığı adaylarının, Powell ve Taylor olmak üzere ikiye düştüğünü söylüyor ancak çok beğendiğim Yellen’le de görüştüm. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Dolayısıyla şu an değerlendirdiğim 3 kişi var” ifadelerini kullanan Trump’ın başkan adayını, 3 Kasım’da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklayacağı tahmin ediliyor.

POWELL, YELLEN'İN DEVAMI OLUR

Son günlerde Fed başkanlığına en yakın isim olarak görünen Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi ve Donald Trump'ın ekonomi hedeflerini desteklemesi geliyor. George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı'nda görev yapan Powell’ın finansalanında özel sektör deneyimi de bulunuyor. Ayrıca, para politikası açısından Yellen ile aynı çizgide olan Powell'ın piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açmayacak olması, Beyaz Saray’ın kendisini aday göstermek için önemli bir başka neden.

O İSİM ÜZERİNE YOĞUNLAŞILIYOR

Fed’in başarılı giden para politikasında belirsizlik istemeyen yatırımcılar, Trump’a "Derenin ortasındayken at değiştirilmesin" çağrısında bulunuyor. Beyaz Saray da piyasaların gönlünün Yellen'den yana attığının farkında ve bu durum kendisinin ikinci kez başkan seçilmesini dahi sağlayabilir. Yellen, yeniden seçilmezse Fed başkanlığına 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek ancak yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilir. Bununla birlikte, Trump'ın Yellen'i ikinci kez atamaması çok nadir yaşanan bir durum olarak ABD tarihine geçecek.

BAŞKA SENARYOLAR DA VAR

Başkan Donald Trump’ın, Fed Başkanı adayını önümüzdeki 10 gün içinde, muhtemelen Asya gezisine çıkmadan önce 2 - 3 Kasım'da açıklaması bekleniyor. Fox mülakatında birkaç farklı senaryoyu gözden geçirdiğini söyleyen Trump’ın Fed’in başkan ve başkan yardımcılığı görevlerine aynı anda atama yapabileceğine dair söylentiler de bulunuyor. Bu söylentilerden biri, Trump’ın Powell’I başkan ve Taylor’ı başkan yardımcılığına aday göstererek kabinesindeki herkesi mutlu etmeye çalışacağını iddia ediyor.

Bununla birlikte, Yellen’in ikinci kez başkan seçilmesi, Powell’ın başkan yardımcılığına atanması ve Taylor’a Yönetim Kurulu üyeliği verilmesi de mümkün görünüyor.

TEPKİLER NE YÖNDE OLUR?

Şu anda Fed’in yeni lideri olmaya en yakın isim gibi görünen Powell’ın resmi olarak seçilmesinin, piyasalarda olumlu karşılanması bekleniyor. Bunun nedeni, Powell’ın para politikası açısından Yellen’in devamı olarak algılanması.

Fed Başkanı Yellen’in ikinci kez seçilmesi halinde, piyasalarda bir rahatlama yaşanması beklenirken, fiyatlamalarda fazla değişiklik öngörülmüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:17
  1. Fed
  2. ABD Merkez Bankası
  3. ekonomi
  4. Janet Yellen
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET16 sa önce
    GLOBAL ANLAMDA EKONOMİK BLOKLAŞMA TRUMPUN ABD İKTİDARINI ELE GEÇİRMESİNDEN SONRA DAHADA ARTARAK ABD EKONOMİSİNİ TERS KÖŞE YAPTI. ABD MERKEZ BANKASI FED MİLLİ PARA POLİTKASINI ABD LEHİNE NASIL DÜZELTECEK BİLİNMEZ AMA ABD DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ TİCARET HACMİNİ ARTIK KENDİ MİLLİ PARA BİRİMİ DOLARLA KONTROL ETMEKTE GÜN GEÇTİKÇE ZORLANACAĞA BENZİYOR. ABD İN TEKELİ ÖNÜNDE ÇEŞİTLİ ETKİN EKONOMİK OLUŞUMLAR VAR VE BUNLAR KENDİ PAZARLARINI BİRBİRLERİNE KENDİ PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN AÇARAK YENİ GLOBAL EKONOMİK GÜÇ OLMA YOLUNDALAR. BU ORTAMI TRUMPUN İZLEDİĞİ SİYASETİN ABD NİN BAŞINA ÇORAP ÖRMESİ DİYEDE NİTELİYE BİLİRİZ, TRUMPUN İZLEDİĞİ BU SİYASET ABD İN EKONOMİYLE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞÜNÜN İLK BASAMAĞINI OLUŞTURMASIDIR. YARIN BU EKONMİK OLUŞUMLAR SİYASİ VE EKONOMİK ENTEĞRASYONA GİDER KENDİ ARALARINDA BİR MİLLİ PARA BİRİMİ ÜZERİNDE BİRLEŞİRSE İŞTE OZAMAN ABD MEMLEKET OLARAK OKYANUSUN ÖTE TARAFINDA KENDİ KADERİYLE BAŞBAŞA KALMIŞ OLUR. ABD İN ZAYIF KİMLİĞİ; YUMUŞAK KARNI ELLİ TANE FEDERAL YAPIDAKİ DEVLETİNİ BİR ARADA TUTMASI GERKEN EKONOMİSİDİR. BU EKONOMİK OLUŞUMLARIN, BİR ÇATI ALTINDAKİ ENTEĞRASYONU KENDİ ARALARINDA SAĞLAYAN DEVLETLER; OLUŞTURACAKLARI MİLLİ PARA BİRİMİNİN TİCARETE KULLANILMASIYLA BU FEDERAL BİRLİKTELİK ÇATIRDAR VE ÇÖKER. O ZAMAN İCERDE EKONOMİ ÜZERİNDEN MENFAT ÇATIŞMALARI BAŞLAR Kİ BU DÜNYA EKONOMİ BORSALARINDA ABD İN MERKEZ BANKASININ DEĞERLİ EMTA OLARAK KARŞILIĞI BULUNMAYAN DOLARLARININ SÖMÜRÜ ARACI OLARAK SİSTEMDEN ÇEKİLMESİNİDE SAĞLAR. BÖYLECE DEVLETLER KENDİ REFAN SEVİYELERİNİ ABD İN SÖMÜRÜ SİSTEMİNDEN KURTARMAKLA GERÇEK MANADA İNSANINA MUTLUK VE EKONOMİK BARIŞ GETİRİR. AKILI BOKSÖR RAKİPİNİN YUMUŞAK KARNINA ÇALIŞANIDIR.
  • Bulut güneyBulut güney18 sa önce
    Gerçi trump'ı abdde pek dinleyen yok.Bizdeki john bass bile kafasına göre tavır takınıp trump'ı peşinden sürükledi.Dışişleri bakanı yine öyle.Bakalım burada ne yapacak.
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