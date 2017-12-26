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ABD, BM'den intikam alma peşine düştü

Kudüs oylamasında tarihi bir tokat yiyen ABD'nin gelecek yıl BM için ayırdığı bütçede 285 milyon dolar kesintiye gideceği açıklandı.

26 Aralık 2017 Salı 08:21
ABD, BM'den intikam alma peşine düştü

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında ABD'nin BM için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını bildirdi. 

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Haley, kesintiyi "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirdi.

Haley, "BM'nin etkisizliği ve aşırı harcamaları bilinen bir durum. Bundan sonra Amerikan halkının cömertliğinin istismar edilmesine veya bunun  kontrolsüz kalmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

2018-2019 mali yılında BM'nin bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı alan ABD, bu konuda halen en fazla katkıyı yapan ülke  konumunda bulunuyor. BM'nin bundan sonraki ilk iki yıllık periyodu kapsayan 5,4 milyar dolarlık bütçesinin 3,3 milyar dolarını ABD karşılıyor. ABD ayrıca BM  çatısı altında yürütülen "barışı koruma çabaları" için de ayrı bir katkı yapıyor.

BM'de geçen hafta yapılan Kudüs oylaması öncesi hem ABD Başkanı Donald  Trump hem de Nikki Haley, ABD'nin kararına karşı oy kullanacak ülkeleri "ekonomik  yardımları kesmekle" tehdit etmiş, söz konusu tehditlere rağmen tasarı 9'a karşı  128 evet oyu ile kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:21
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Kudüs
  3. Nikki Haley
  • Selami şahinSelami şahin54 dk önce
    Tek başına bu köpek bir..... yiyemez kore savaşında bile biz ön safta onlar çinlilerden kaçmışlardı
  • veyselveysel1 sa önce
    amerikan halkının cömertliğini isteyen yok.kendi menfaatleri için yardım yapıyor.BM neden abd de
  • ÖzgürÖzgür1 sa önce
    Bakarsınız bu trajik komik kuruma son verirler de mazlumlar için yeni umut doğar, çünkü beşli çete bunu kalkan ve topuz olarak kullanmayı hep isteyecek, elindekini kaybetmek ister mi
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Vermesin Dolarlara boğulsun. Verdiği paraların Müslüman ülkelere ne faydası oldu! BM yeniden şekillenmek zorunda.
  • Murat TaşcıMurat Taşcı1 sa önce
    BM önce Amerika'dan başka bir yere taşınmalı.
  • erol kılıçerol kılıç1 sa önce
    ABD paranın tamamını kessin. BM falan lazım değil artık.
  • YorumYorum1 sa önce
    ABD nin dolarlarını boşa çıkarmanın zamanı inşaallah gelmiştir.Sen para bassan enflasyon olur ABD para bassa dünyayı sömürür.Bunları denetleyen mekanizma yok yani kısaca eşkiyığa devam.
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu1 sa önce
    Al paranı..........
  • CemilCemil1 sa önce
    Burada yakışan Türkiye'mizin bu parayı vermesi ve özellikle Türk lirası olarak yapmasıdır.
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