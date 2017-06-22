ABD, tarihi camiyi vurdu
ABD'ye ait savaş uçaklarının kentin batı yakasındaki Eski Musul semtinde bulunan El Nuri Camii'sini hedef aldı22 Haziran 2017 Perşembe 00:05
ABD'ye ait savaş uçaklarının kentin batı yakasındaki Eski Musul semtinde bulunan El Nuri Camii'sini hedef aldı
Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları bugün Musul kenti batı yakasındaki Eski Musul semtinde bulunan tarihi El Nuri Camii'sini hedef aldı. Kaynakların aktardığı bilgiye göre düzenlenen hava saldırısında tarihi camii büyük hasar görürken, minaresi de yıkıldı.
Tarihi camiyi hedef alan hava saldırısının ardından Bağdat hükümeti güzenlik kaynaklarının aktardığı görüntüde camii ve minaresinin yıkıldığı görülüyor.
mepanews