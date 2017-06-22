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ABD, tarihi camiyi vurdu

ABD'ye ait savaş uçaklarının kentin batı yakasındaki Eski Musul semtinde bulunan El Nuri Camii'sini hedef aldı

22 Haziran 2017 Perşembe 00:05
ABD, tarihi camiyi vurdu

ABD'ye ait savaş uçaklarının kentin batı yakasındaki Eski Musul semtinde bulunan El Nuri Camii'sini hedef aldı

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları bugün Musul kenti batı yakasındaki Eski Musul semtinde bulunan tarihi El Nuri Camii'sini hedef aldı. Kaynakların aktardığı bilgiye göre düzenlenen hava saldırısında tarihi camii büyük hasar görürken, minaresi de yıkıldı.

Tarihi camiyi hedef alan hava saldırısının ardından Bağdat hükümeti güzenlik kaynaklarının aktardığı görüntüde camii ve minaresinin yıkıldığı görülüyor.

mepanews 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:05
  1. Eski Musul
  2. ABD
  3. El Nuri Cami
  • abdoabdo3 sa önce
    vurur yahudidir yahudilerin sömürgesi abd
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