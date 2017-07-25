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ABD tankları Rus sınırında…

Ukrayna'nın doğusuna giden Başkan Trump'ın özel temsilcisi Volker, Rusya destekli isyancıların ilerleyişini kırmak için yeni hamleyi ilan etti.

25 Temmuz 2017 Salı 09:09
ABD tankları Rus sınırında…

ABD'nin yeni Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Washington'ın Rusya destekli isyancılara karşı bölgeye silah göndermeyi tartıştığını söyledi.

BBC'ye konuşan Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Volker, söz konusu yardımla Kiev yönetimine bağlı güçlerin Moskova'nın ilerleyişini değiştirebileceğini savundu. Volker'a göre, Ukraynalılara kendilerini savunmak için savunma silahları verilebilir ve bunlar arasında tanklar da var.

Rusya sınırına silah gönderme kararının Moskova yönetimini provoke edebileceğini belirten özel temsilci Volker, aynı hamlenin Ukraynalıları cesaretlendirebileceğini de aktardı.

Kurt Volker, Ukrayna'nın doğusunda barışı sağlamak için Rusya'ya yeni bir stratejik diyalog çağrısı da yaptı.

ABD özel temsilcisi, bu ay ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Pazar günü çatışma bölgesi Avdeyevka'ya giden Volker, sıcak savaş yaşandığını söyledi: "Ana amacımız, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği geri kazanmak. Ben buraya, olayların detaylarını kendi gözlerimle görmek için geldim. Bunun çok korkunç bir trajedi olduğunu söyleyebilirim, çünkü Ukrayna’nın gelişen bir ülke olduğunu biliyoruz."

Ukrayna, Rus yanlısı milislerin saldırısı altındaki Avdeyevka'yı Şubat ayında tahliye etmek zorunda kalmıştı.

İsyancılar yeni devlet ilan etti: Küçük Rusya

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk'teki isyancılar, geçen hafta yeni devlet kurduklarını ilan etmişti. Yeni devletin adı ise Malorossiya-Küçük Rusya.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda savaşan tarafları hassas ateşkesi uygulamaları için uyarmıştı.

1,6 milyon insan evinden oldu

Birleşmiş Milletler kayıtları, Nisan 2014'ten bu yana iç savaşın hüküm sürdüğü Ukrayna'nın doğusunda 10 binden fazla insanın öldüğünü gösteriyor. Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla sonuçlanan savaşta 1,6 milyon insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgede silahların susması için taraflar Şubat 2015'te anlaşma imzalasalar da bu çatışmaları sona erdirmedi.

Ukrayna ordusu, Donetsk'te isyancıların geçen haftaki saldırılarında beş askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD ve Rusya, geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Avrupa'nın doğusundaki NATO tatbikatları nedeniyle karşı karşıya. Romanya ve Polonya gibi ülkelerde gerçekleşen tatbikatlara binlerce ABD askeri katıldı. Rus lider Vladimir Putin, NATO'nun hamlesine kara sınırı olmayan Kaliningrad'a füzeler yerleştirerek ve sınıra asker yığarak yanıt verdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:09
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. Donetsk
  4. Avdeyevka
  5. ABD
  6. Washington
  7. Kurt Volker
  8. Kiev
  9. Moskova
  10. Kırım
  11. savaş
  12. NATO
  13. Vladimir Putin
  14. son dakika
  15. son dakika haberler
  • dürüstdürüst51 dk önce
    Yaklaşık 100 yıldır bu masalları dinliyoruz,bunların hepsi oynanan oyunun parçaları.ATLAR TEPİŞİR TAYLAR ÖLÜR.!!!!!!
  • isuzgenisuzgen57 dk önce
    yiyin birbirinizi insanlığın yüz karalrı
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK57 dk önce
    İki gavur birbirine düşüp müslüman kanı dökmeyi unuturlar inşaallah.
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