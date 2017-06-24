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ABD tamamen kenra çekildi! Aile içi mesele...

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin 'aile içi bir mesele' olduğuna inandıklarını belirterek talep halinde ABD'nin kolaylaştırıcı katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:48
ABD tamamen kenra çekildi! Aile içi mesele...

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'da kameralara kapalı gerçekleştirilen basın brifinginde, Körfez'de yaşanan krizde gelinen noktaya ilişkin soruları yanıtladı.

Sorunun ilgili ülkeler arasındaki bir kriz olduğunu ve yine onların çabasıyla çözülmesi gerektiğini anlatan Spicer, "Bu meselenin tarafı olan 4 ülke var, bunun bir aile meselesi olduğuna inanıyoruz ve bunu onlar çözmeliler. Eğer biz bu sürece kolaylaştırıcı bir katkı yapabiliyorsak öyle olsun. Ancak bu konu, onların çözmesi gereken bir meseledir" değerlendirmesi yaptı.

Spicer, ilgili ülkelerin Doha yönetimine sunduğu talep listesinde Katar'a ait Al Jazeera televizyonunun kapatılmasının da yer aldığını hatırlatan basın mensubunun, "Basın özgürlüğü konusunda açık sözlü olan ABD'nin bu konuda bir yorumu olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Biz bu tartışmalarda kolaylaştırıcı bir rol oynamak istiyoruz ancak bu tartışma ilgili ülkelerin kendi arasında yapmaları gereken bir şey. Dolayısıyla bize bu yönde talep gelene kadar bu tartışmalarla ilgili yorum yapmak istemiyorum."

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı.

KATAR: TALEPLER ULAŞTI, CEVABIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Katar'ın ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerini incelendiğini belirten hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf el Sani, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla resmi cevabı gün içinde açıklayacaklarını duyurmuştu.

El Sani, 'ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması' konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını vurgulamıştı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:48
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Saray
  4. Mısır
  5. Katar
  6. Kuveyt
  7. Bahreyn
  8. Dışişleri Bakanlığı
  9. Arabistan
  10. Yemen
  11. Beyaz Saray
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