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ABD Suriye'de kalıcı değilmiş!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğramasından sonra Suriye'den çekileceklerini söyledi.

20 Ağustos 2017 Pazar 19:25
ABD Suriye'de kalıcı değilmiş!

2002 yılında girdiği Irak'ı paramparça eden Amerika, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek Suriye topraklarında da yer edindi.

Rusya ile güç dengelerini eşitlemek için bölgedeki teröristlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyen Amerikalılar, "kalıcı değiliz" açıklamaları yapmaya başladı.

"DEAŞ'TAN SONRA SURİYE'DEN ÇIKACAĞIZ"

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ülkesinin Suriye'deki geleceğiyle ilgili bir soru üzerine konuşan Nauert, "DEAŞ'ı yendikten sonra Suriye'de kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

IRAK'TAN 10 YIL ÇIKMADILAR

ABD, 2002 yılında benzer bahanelerle girdiği Irak'ta yıllarca askerlerini konuşlandırmıştı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 19:25
  1. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert
  • Afyonlu Afyonlu 50 dk önce
    Uyarlardı sanki be kafir!! Irak da ne.... yiyorsunuz daha?
  • Efe Efe 52 dk önce
    Aynen ırağa girdiklerinde abd askerleri için dua edenler vardı evlerine sağ salim varsınlar diye unuturmuyuz
Bugünkü Akit

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