ABD Suriye'de kalıcı değilmiş!

2002 yılında girdiği Irak'ı paramparça eden Amerika, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek Suriye topraklarında da yer edindi.

Rusya ile güç dengelerini eşitlemek için bölgedeki teröristlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyen Amerikalılar, "kalıcı değiliz" açıklamaları yapmaya başladı.

"DEAŞ'TAN SONRA SURİYE'DEN ÇIKACAĞIZ"



ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ülkesinin Suriye'deki geleceğiyle ilgili bir soru üzerine konuşan Nauert, "DEAŞ'ı yendikten sonra Suriye'de kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

IRAK'TAN 10 YIL ÇIKMADILAR

ABD, 2002 yılında benzer bahanelerle girdiği Irak'ta yıllarca askerlerini konuşlandırmıştı.