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ABD Suriye’de aşiretleri kışkırtıyor

ABD, Suriye’de DEAŞ’tan temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde aşiretleri Türkiye’ye karşı kışkırtıyor. 'Aşiretler Birliği' adı verilen proje için Savran kasabası merkez üs seçildi.

07 Ocak 2018 Pazar 08:48
ABD Suriye’de aşiretleri kışkırtıyor

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Arap aşiretler ABD tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kışkırtılıyor. Bölgede etkin aşiretlerin liderleriyle görüşen ABD ve Avrupalı yetkililer, Türkiye karşıtı blok oluşturmaları yönünde onlara telkinde bulunuyor. 'Yerel teşkilatlanma ve aşiretler arası diyalog' başlıkları altında oluşturulmaya çalışılan Aşiretler Birliği projesi için TSK'nın DEAŞ'tan temizlediği Savran kasabası merkez üs olarak seçildi.

LİDERLER YAKIN TAKİPTE

TSK ve ÖSO ortaklığı ile PKK ve DEAŞ teröründen arındırılan bölgelerde yaşayan tüm aşiret liderleri batılı dernek ve vakıflar aracılığı ile kurulan altyapı çerçvesinde yakın takibe alındı. ABD ve Avrupalı temsilciler bazı isimlerle Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te görüşürken Suriye'den çıkamayan aşiret liderleriyle de aracılar üzerinden görüşmeler yapıyor. Savran merkezli ve ABD'nin başrolde olduğu aşiret kışkırtıcılığı kapsamında Baggara, Cimeyli, Badduş, Ageydat ve Ceys gibi Suriye genelinde milyonlarca mensubu bulunan aşiretler öncelikli hedef olarak belirlendi.

HEDEF FIRAT KALKANI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinden üzerinden yürütülen faaliyetlere eski SMDK Başkanı, PKK müttefiki Ahmed Carba da destek veriyor. Türkiye'yi 'işgal gücü' olarak gösteren projeyle tüm aşiretlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki uzantılarına ulaşılmaya çalışılıyor. Terörden arındırılan 2 bin kilometrekarelik alanda yürütülen çalışmalar Savran dışında Kefre ve Dabık gibi yerleşim birimlerinde etkin olarak yürütülmeye çalışlıyor. ABD öncülüğünde yürütülen faaliyetler için seçilen bölgelerde en dikkat çeken yön ise her üç noktada da TSK'ya ait askeri üslerin bulunması olarak gösteriliyor. Kışkırtılan aşiret mensuplarına ABD tarafından yeterli sayıya ulaşmaları halinde topraklarını TSK'dan kurtarma amaçlı silah desteği verileceği vaad ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 08:48
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