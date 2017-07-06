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'ABD, Suriye'de 7 askeri üs kurdu'

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğu duyuruldu. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin elebaşı Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üstleri ile ilgili açıklama yaptı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:13
'ABD, Suriye'de 7 askeri üs kurdu'

Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.

Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üstleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor.

Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:13
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  • ..........52 dk önce
    haçlı kontluğu Ermeni Kürt Alevi kontlugu en nihayi büyük syon devleti kurulması yolunda ki adımlardır.Abd nin başına felaket bela gelirse ilk iş olarak derhal Suriye'den onları temizlememez gerekir.
Bugünkü Akit

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