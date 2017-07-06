'ABD, Suriye'de 7 askeri üs kurdu'

Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.

Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üstleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor.

Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.