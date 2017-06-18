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ABD Suriye'ye ait bir SU-22 savaş uçağını düşürdü!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağını yerel saatle 18.43’te düşürüldüğünü duyurdu.

18 Haziran 2017 Pazar 23:41
ABD Suriye'ye ait bir SU-22 savaş uçağını düşürdü!

Suriye'de rejim güçlerine ait savaş uçağı Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Yeni Şafak'a bilgi veren saha kaynakları, bugün akşam saatlerinde Esed rejimine ait uçakların terör örgütü PKK/PYD mevzilerini vurduğunu kaydetti.

Saat 20.30 sularında ise bölgede uçan Esed rejimine ait savaş uçağının ABD tarafından düşürüldüğü bildirildi.

İlk olarak 7 Nisan'da Humus Şuayrat hava üssünü Tomahawk füzeleri ile vuran ABD, daha sonrasında Tanef bölgesinde iki rejim konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Düşen uçağın Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Su-22 tipi savaş uçağı olduğu belirtiliyor.

Suriye rejimi doğruladı

Suriye Savunma Bakanlığı, uçak düşürülme olayını doğrularken, uçaklarının DEAŞ mevzilerini bombalamak üzereyken Rakka'nın batısındaki Resafa bölgesinde, ABD tarafindan düşürüldüğünü açıkladı.

Pilotların akıbeti belirsiz

Uçağı kullanan pilotların akıbeti konusunda belirsizliğin sürdüğünü belirten resmi açıklamada, uçağın enkazının Tabka bölgesi Ceadin köyü civarında düştüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 23:41
  1. ABD
  2. DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri
  3. Suriye rejimi
  4. Suriye uçağı
  5. uçak düşürüldü
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