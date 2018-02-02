Terör devleti ABD itiraf etti! Savcılar göreve

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye’nin terör örgütü ilan ettiği YPG ve türevlerine verdiği silah desteğinin Türkiye’nin bütünlüğünü hedef aldığı açık bir gerçekken ABD Türkiye’nin bütün karşı çıkmalarına rağmen hala yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. TIR’lar dolusu silah ve mühimmatı PKK’nın Suriye kolu YPG’ye gönderen ABD, ‘yardımları kestik’ açıklamasına rağmen ikiyüzlü oynamaya devam ederek silah yardımlarını kesmemekte direniyor. Türkiye’nin söz konusu yardımlar sonrasında terör örgütü YPG’nin palazlanmasını önlemek adına Zeytindalı Harekâtı ile teröre doğrudan operasyon düzenlemesi de ABD’nin bölgedeki terör desteğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Türkiye’nin bekasını hedef alan terör örgütüne yönelik yardımları nedeniyle ABD’nin hukuken suç işlediğimi dile getiren hukukçular, ABD’li yetkililer hakkında savcıların dava açması gerektiğini ifade ediyorlar.

SORUMLULAR HUKUKEN YARGILANMALI

Türkiye’nin güney sınırında bir terör örgütünün büyümesi için ellerinden geleni yapan ABD’lilerin defalarca terör örgütü YPG’ye verdikleri desteği itiraf etmelerine rağmen Türkiye’de söz konusu ABD’li yetkililer hakkında şimdiye dek hiçbir savcı herhangi bir işlem yapmadı. ABD’li savcılar, kendi ülkelerinin sözde menfaatleri doğrultusunda Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında dava açmış ve Atilla FETÖ iltisaklı hâkimlerce yargılanmıştı. ABD’nin bu aymazlıklarına karşı Türk savcıların da ABD’li terör yandaşı yetkililer hakkında dava açması ve söz konusu kişilerin Türkiye iç hukuk kurallarınca yargılanması gerektiği belirtiliyor.

ABD’LİLER İTİRAF ETTİ

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “ABD’nin kendi ifadesiyle terör örgütü PYD’ye verdiği desteği birçok kez itiraf etti zaten. Biz onların bu ifadeleri üzerine ABD’li yetkililer üzerinden dava açabiliriz. Bu konuda uluslararası ilişkileri de dikkate almak lazım ama onlar nasıl Zarrab Davası’nda Türkiye’ye yönelik bir girişimde bulunmuşlarsa biz de karışlıklı mütekabiliyet esası uyarınca böyle girişimde bulunabiliriz. Tabi ki ‘Onlar yaptı biz de yapalım’ mantığıyla olmamalıdır ama Türkiye’yi yakinen ilgilendiren bir terör meselesi söz konusu.” dedi.

YETKİLİLERE DAVA AÇILMALI

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı ise, ABD tüzel bir kişilik olduğundan ABD’ye değil, ABD’li yetkililere dava açılabilir. Bunun önünde bir engel yok ama savcıların böyle bir şeyi devletten habersiz yapmaları pek mümkün görünmüyor neticede uluslararası ilişkileri de ilgilendiren bir mesele.” diye konuştu.

Milat