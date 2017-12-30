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Trump Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı! Gece yarısı tam 50 TIR...

ABD, önceki gece Irak üzerinden Suriye’ye geçen silah ve zırhlı araç yüklü 50 TIR’ı terör örgütü PYD’ye ulaştırdı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
Trump Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı! Gece yarısı tam 50 TIR...

Paletli zırhlı araçlar ve iş makinalarının da bulunduğu sevkıyatın görüntülenmemesi için gece karanlığı tercih edildi. Bu rağmen 50 TIR’dan oluşan konvoyun görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Kasım ayı sonunda gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “bundan sonra PYD’ye silah yok” sözü veren ABD Başkanı Trump, bu görüşmenin üzerinden iki hafta geçmeden, Pentagon’un PYD’ye gönderilmek üzere oluşturduğu 393 milyon dolarlık silah desteğine ilişkin kararı onaylamıştı. ABD’nin 2018 yılı savunma bütçesinde de, terör örgütü PYD ve SDG isimleri yerine “Suriye’de incelemeden geçmiş muhalefet” ifadesi kullanılmıştı.

100 BİN KİŞİLİK ORDU İSTEDİLER

ABD’nin desteği, bölücü örgütün küstahlığını da artırdı. PYD’nin sözde yöneticilerinden Siyabend Velad, Pentagon’dan kendilerine “Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız” mesajı verildiğini iddia etti.

37 BİN ÖLÜ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017’de Suriye’deki savaşta yaklaşık 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi ölenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğunu, iki bin yüzden fazla çocuğun da öldürüldüğüne dikkat çekti.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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