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ABD sonunda itiraf etti: YPG tamamen PKK!

Almanya'da yayımlanan bir programda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ABD arasındaki ilişki gündeme alındı.

03 Kasım 2017 Cuma 14:02
ABD sonunda itiraf etti: YPG tamamen PKK!

Programda, Suriye'deki ABD ordusunun en üst düzey komuta merkezindeki isim olan General Raymond Thomas ile yapılan röportajda ABD'li general, terör örgütü PKK ile ''müttefik'' olduklarını etti.  ABD'li yetkililer, YPG ve SDG gibi isimleri alsa da bu grubun tamamının PKK olduğunu bildiklerini ifade ettiler. ABD’li general Marksist- Leninist bir terör örgütü olan PKK’yı ‘demokrat’ olarak niteledi.

Programda, '''Alman solunun en iyi dostu' olarak nitelenen terör örgütü PKK, nasıl oluyor da emperyalist olarak ifade edilen ABD ile birlikte çalışıyor?" sorusu yöneltiliyor.

İTİRAF ETTİLER: HEPSİNİN PKK OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Almanya'da yayınlanan programda, isimleri YPG ya da SDG şeklinde olsa da bu yapılanmalarının tamamının PKK olduğu gerçeğinin ABD tarafından gayet iyi bilindiği vurgulandı.

PKK ile ABD arasındaki ''silah kardeşliği''nin o denli ileri gittiğine değinilirken, Amerikan ordusunun özel kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya ait sembolleri omuzlarına takarak basına poz dahi verdikleri kaydediliyor.

Suriye'deki ABD'li General Raymond Thomas ile yapılan röportaja da yer verilen haberde, ABD'li general, DEAŞ'a karşı verdiklerini iddia ettikleri mücadelede PKK ile ''müttefik'' olduklarını kabul ediyor.

PKK MARKSİST DEĞİL DEMOKRATMIŞ!

Bir gazetecinin, ''PKK Marksist bir örgüt değil mi?'' sorusunu yanıtlayan ABD'li general, PKK üst düzey yöneticileri ile yaptıkları toplantıda kendilerine yeni bir isim almalarını önerdiğini itiraf ederken, ''Ben onlara Markist değil, demokrat diyorum'' ifadesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:02
  1. ABD
  2. YPG
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  4. suriye
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