ABD, Somali'ye hava saldırısı düzenledi
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Somali'de DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.04 Kasım 2017 Cumartesi 19:20
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin Somali hükümetiyle koordinasyon içinde ülkenin kuzeydoğusunda DEAŞ hedeflerine yönelik iki ayrı hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
AA'nın haberine göre, saldırıların birinin gece yarısı, diğerinin Somali yerel saatiyle 11.00 sıralarında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Saldırıların neticesinin hala değerlendirilme aşamasında olduğu belirtildi.