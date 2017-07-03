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ABD'de iki eyalette hayat durdu!

ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimlerinin, bütçelerinin meclisten geçmemesi nedeniyle acil hizmetler dışındaki birçok hizmeti geçici olarak durdurduğu bildirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
ABD'de iki eyalette hayat durdu!

Maine ile New Jersey eyalet yöneticileri, yaptıkları açıklamalarla eyalet bütçeleri kabul edilene kadar bazı hizmetlerin verilemeyeceğini açıkladı.

Maine Valisi Cumhuriyetçi Paul LePage, mali yılın son günü olan 30 Haziran akşamına kadar eyalet meclisinden ilgili bütçenin geçirilememesi üzerine acil hizmetler haricinde eyalet düzeyindeki birçok hizmetin sağlanamayacağını belirtti.
LePage, yaptığı açıklamada, "Bu, bugün veya yarınla ilgili bir şey değil. Bu, Maine'in geleceğiyle ilgili bir durum. Bütçenin bir an önce geçirilmesi gerek" ifadesini kullandı.

HÜKÜMET FONKSİYONLARI DURDU

Benzer şekilde New Jersey eyaletinin de mali yılın son gününde bütçeyi eyalet meclisinden geçirememesi nedeniyle hükümet fonksiyonlarının bir kısmını durdurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

PARKLAR, PLAJLAR KAPATILACAK

New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, imzaladığı kararnameyle acil hizmetler dışındaki hizmetlerin geçici olarak durdurulması talimatını verdi. Bu kararın ardından eyaletteki kamusal birçok hizmetin yanı sıra parklar, tarihi alanlar, plajlar ve benzeri turistik ve sosyal tesislerin de geçici olarak kapatılacağı, ancak acil hizmetlerin sunulduğu servislerin çalışmaya devam edeceği belirtildi.

ABD'de eyalet meclislerinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki anlaşmazlıkların zaman zaman bütçe sorunlarına ve yönetimin kilitlenmesine neden olduğu biliniyor.


Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
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  2. New Jersey
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