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ABD sivilleri vurdu! Onlarca ölü var

ABD'ye ait savaş uçaklarının Afganistan'ın doğusunda düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

02 Ocak 2018 Salı 13:54
ABD sivilleri vurdu! Onlarca ölü var

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'ye ait savaş uçaklarının ülkenin doğusundaki Nangarhar iline bağlı Haska Meyna ilçesinde düzenlediği hava saldırılarında onlarca sivil öldü ve yaralandı.

Nangarhar ili valilik sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada hava saldırılarının bölgedeki DAEŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirildiği ve 60 DAEŞ'linin öldürüldüğü öne sürülürken, saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklardan şu an için saldırıda ölen DAEŞ unsurlarının olup olmadığına dair bir bilgi aktarılmazken, farklı kaynaklardan saldırı sonucu çok sayıda sivlilin öldüğü ve yaralandığı yönünde haberler servis edildi.

''SİVİLLERİN EVLERİNE SIĞINDILAR''

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hugyani tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki DAEŞ unsurlarının sivillerin evlerine sığındığı ve bu sebeple sivil kayıplarının yaşandığı iddia edildi.

ABD hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının geçtiğimiz dönemde de Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 13:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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