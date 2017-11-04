ABD sivilleri vurdu: '200 ölü ve yaralı'

ABD'nin ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil öldü ve yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve Kabil hükümeti güçlerine ait hava araçlarının ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü ve yaralandı.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz iline ABD ve Kabil hükümeti güçlerine ait savaş uçakları tarafından hava saldırıları düzenlendi.

"3 KÖY HEDEF ALINDI 200'E YAKIN ÖLÜ VE YARALI VAR"

Kunduz ili güneyindeki Char Dara bölgesindeki 3 köyün ABD'ye ait bombardıman uçaklarıyla hedef alındığını ifade eden kaynaklar, hava saldırılarında ölü ve yaralı olmak üzere toplam 200 sivilin zarar gördüğünü aktarıyor.

Kabil hükümetine yakın kaynaklar ise bölgeye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini ve sivillerin hedef alındığını doğrularken, saldırılarda 100'den fazla sivilin öldüğünü ve yaralandığını düşündüklerini kaydetti.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUKLAR

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz ilinde düzenlenen ABD hava saldırısında ölen ve yaralanların büyük bir bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu ifade ediliyor.

Sivilleri hedef alan ABD hava saldırılarına ilişkin Kabil hükümeti yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.