ABD sivilleri bombalıyor!

The Guardian gazetesinin araştırmalarına göre, ABD'nin Somali'de eş Şebab’a yönelik hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı günden güne artıyor. Gazetenin ifadesine göre “Washington’un askeri hamleleri bölgede eş Şebab benzeri örgütlere olan desteği artırabilir.”

TRUMP'IN SALDIRGAN POLİTİKASI

Hava saldırılarında ki artış yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan Trump yönetiminin Afrika ve Ortadoğu’daki dış politikasının bir yansıması. Geçtiğimiz altı ay içinde Somali'de resmi olarak açıklanan 34 ABD hava saldırısı gerçekleşti. Bu sayı 2016 yılının tamamında gerçekleşen hava saldırılarının en az iki katı.

Bölgede ABD'nin yanı sıra ABD'nin bölgesel müttefikleri de benzeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar da siviller için oldukça öldürücü sonuçlar doğuruyor. Bölgede hava saldırılarının tamamına yakını El Kaide bağlantılı eş Şebab’ı hedef alıyor. The Guardian’a göre Temmuz ayından bu yana düzenlenen 5 saldırıda 50'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR

Diğer saldırılarda daha fazla sivilin yaşamını yitirdiği ancak bunların basına yansımadığı tahmin ediliyor. Bölgede sivil kaybı ile sonuçlanan bazı saldırılar şu şekilde:

6 Aralık’ta bir kasabaya düzenlenen hava saldırısında, görgü tanıklarına ve ı çalışanlarına göre 5 sivil ölürken ikisi yaralandı.

Ekim ayında, Aşağı Şabelle’de yaşanan çatışmalar sırasında gerçekleştirilen bir hava saldırısında bölge sakinlerine göre 8 sivil yaralandı.

Bir önceki ay, Kenya sınırına yakın bir bölgede bulunan bir su alanının bombalanması sonucu dört çoban yaralandı.

Ağustos ayında, akrabalarının ifadelerine göre Güney Jubaland’da düzenlenen saldırıda biri küçük bir çocuk olmak üzere aynı aileden yedi kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer öldürülenlerin “aşırıcılar” olduğunu öne sürdü.

Temmuz ayında, liman şehri Kismayo yakınlarındaki bir kasabada düzenlenen hava saldırısında üçü çocuk dört kişi ölürken sekiz sivil de yaralandı.

KENYA VE ABD SİVİL ÖLÜMLERİNDE 'KOL KOLA'

Hava saldırıları birçok sivilin ölümü ve yaralanmasının yanı sıra hayati olan gıda maddelerine ve tarım arazilerine de ciddi zarar veriyor. ABD'nin yeni devlet başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı tarihten bu yana Somali’de ABD’nin hava gücünü kullanımında gözle görülür bir artış yaşanmış durumda. Bölgede düzenlenen hava saldırılarından ABD'nin yanı sıra Kenya da sorumlu tutuluyor. Kenya'nın Somali'de savaş uçakları ve saldırı helikopterleri ile saldırılar düzenlediği ve ülkede 20 binden fazla asker bulundurduğu biliniyor.

Saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin büyük bir kısmı eş Şebab kontrolündeki topraklarda yaşadığı için basın kuruluşları bu bölgelere uğramıyor ve hayatını kaybeden sivillere dair raporlar yalnızca basına yansıyabildiği kadarıyla bilinebiliyor. ABD'nin bir süredir bölgede hava saldırılarının düzenlenmesini kolaylaştıracak yöntemleri uygulamaya koyduğu ifade ediliyor.

"EŞ ŞEBAB DEĞİL ÇİFTÇİLER"

Bölgede yaşayan sivillerin ifadeleri, sivil kayıplarının her zaman resmi açıklamalarla uyuşmadığını gözler önüne seriyor. Başkent Mogadişu’nun yaklaşık 130 kilometre güneybatısındaki İllimey kasabası sakinlerinden İbrahim Muhammed Abdullahi, 6 Aralık’ta 5 sivili öldüren ve iki sivili yaralayan saldırıyı şöyle anlatıyor: “Çiftçiler bir çay ocağında toplanmıştı. Drone uçmaya başladığı zaman kurbanların bazıları yoldan geçiyor, bazıları ise içeride öğlen çaylarını içiyordu. Beşi olay yerinde öldü. Eş Şebab’ı öldürmüyorlar, sivilleri öldürüyorlar.” Bölgede sivillerin ifadeleri buna benzer biçimde. Gördü tanıkları saldırıların eş Şebab ile alakasız bölgelerde düzenlendiğini ve sivillerin öldüğünü ifade ediyor.

Gerçekleşen saldırılar ve sivil kayıpları kapanmayacak bir yara gibi gözüküyor. Zira çoğu saldırının ardından ne ABD ne de Kenya sorumluluk üstlenmekte. Dahası iki ülke de de saldırıların ardından “söz konusu tarihte kuvvetlerimiz herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi” açıklamasında bulunuyor. Eş Şebab ve Batı destekli Somali hükümeti arasında savaş tüm hızıyla sürerken, Ortadoğu’da birçok bölgede olduğu gibi Somali’de de en ağır bedeli yine siviller ödüyor.

mepanews