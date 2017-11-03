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ABD sır gibi saklıyordu ortaya çıktı

ABD'nin 2018 savunma bütçesiyle ilgili belgelerden, iki yıldır havadan havaya uzun menzilli füze üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı

03 Kasım 2017 Cuma 09:29
ABD sır gibi saklıyordu ortaya çıktı

ABD'nin küresel hava üstünlüğünü sağlamak amacıyla iki yıldır havadan havaya uzun menzilli füze projesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. AA'nın haberine göre; detaylar gizli tutulurken projeyle ilgili çalışmalar, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) kamuyla paylaştığı 2018 bütçesiyle ilgili dokümanlardan anlaşıldı.

ANALİZLER GEÇEN YIL TAMAMLANDI

"Amerikan Flight Global" adlı havacılık dergisinde yer alan makalede "uzun menzilli angajman silahı (LREW)" füzenin tasarım, mühendislik, vuruş sistemleriyle ilgili analizlerinin geçen yıl tamamlandığı belirtildi.

Pentagon’un 2018 mali yılı bütçesinde de "Başarılı şekilde tamamlandığında LREW, birden fazla kuvvet komutanlığına verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bütçede füze çalışmalarıyla ilgili bilgilere, "Yükselen Kabiliyetlerin Teknolojik Gelişimi" başlığı altındaki bölümde yer verildi. Söz konusu silahın ABD’nin küresel hava üstünlüğüne önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

F-22'LERDE KULLANILACAK

Ayrıca, füzenin halihazırda kullanılan, savunma şirketi Raytheon tarafından imal edilen ve "ABD'nin en gelişmiş havadan havaya füzeleri" olarak bilinen "AIM-120D AMRAAM" füzelerinin yerini alacağı ve ağırlıklı olarak beşinci nesil savaş uçağı F-22'lerde kullanılacağı kaydediliyor.

Pentagon’un, Çin ve Rus savunma sanayisinin menzili tahminen 160 kilometre olan AIM-120D füzelerinden daha gelişmiş füzeler yapmaya çalışmasına karşı projeye giriştiği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:29
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