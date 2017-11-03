Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD sır gibi saklıyordu ortaya çıktı

ABD'nin küresel hava üstünlüğünü sağlamak amacıylaiki yıldır havadan havaya uzun menzilli füze projesi üzerinde çalıştığı ortayaçıktı.

03 Kasım 2017 Cuma 02:47
ABD sır gibi saklıyordu ortaya çıktı

Detaylar gizli tutulurken projeyle ilgili çalışmalar, ABD Savunma  Bakanlığının (Pentagon) kamuyla paylaştığı 2018 bütçesiyle ilgili dokümanlardan  anlaşıldı.

"Amerikan Flight Global" adlı havacılık dergisinde yer alan makalede  "uzun menzilli angajman silahı (LREW)" füzenin tasarım, mühendislik, vuruş  sistemleriyle ilgili analizlerinin geçen yıl tamamlandığı belirtildi.

Pentagon’un 2018 mali yılı bütçesinde de "Başarılı şekilde  tamamlandığında LREW, birden fazla kuvvet komutanlığına verilecektir." ifadeleri  kullanıldı.

Bütçede füze çalışmalarıyla ilgili bilgilere, "Yükselen Kabiliyetlerin  Teknolojik Gelişimi" başlığı altındaki bölümde yer verildi. Söz konusu silahın  ABD’nin küresel hava üstünlüğüne önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

Ayrıca, füzenin halihazırda kullanılan, savunma şirketi Raytheon  tarafından imal edilen ve "ABD'nin en gelişmiş havadan havaya füzeleri" olarak  bilinen "AIM-120D AMRAAM" füzelerinin yerini alacağı ve ağırlıklı olarak beşinci  nesil savaş uçağı F-22'lerde kullanılacağı kaydediliyor.

Pentagon’un, Çin ve Rus savunma sanayisinin menzili tahminen 160  kilometre olan AIM-120D füzelerinden daha gelişmiş füzeler yapmaya çalışmasına  karşı projeye giriştiği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 02:47
  1. ABD
  2. füze sistemi
  3. Çin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık
    1. TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık
    2. ABD sır gibi saklıyordu ortaya çıktı
    3. Yen Beşiktaş'ı kap süper primi
    4. Türkiye'nin kaçırdığı tarihi fırsat:..
    5. Ve Fenerbahçe aradığı sol beki Süper..
    6. Muslera şoku...Kadroya alınmadı
    7. AK Parti Sözcüsü’nden sert sözler
    8. Terör toplantısına Rusya aracılık mı..
    9. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
    10. Yaptığı kazaya kendisi de inanamadı!
    11. Arabasını alın teriyle almış adam
    12. Yine sivilleri hedef aldılar… Çok..
    13. Galatasaray aradığı yerli forveti..
    14. Dışişleri’nden Mısır ve Yunanistan’a..
    15. FETÖ ile mücadele sürüyor… İşte..
    16. Patrice Evra kendi taraftarını tekmeledi
    17. Türk vekil, Can Dündar'ı yerin dibine..
    18. Hem ısınıp hem tasarruf yapmak mümkün..
    19. Anlaşma tamam! Milli futbolcu Premier..
    20. Çevre ilçelerden destek istendi… Alev..
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü