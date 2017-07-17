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ABD, sınırımızın yakınına konuşlanıyor

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD bölgesinde 3. havaalanını inşa etmeye başladığı öne sürüldü.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:25
ABD, sınırımızın yakınına konuşlanıyor

Merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Bas News’a konuşan Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir kaynak, 'ABD'li uzmanlar ve teknisyenlerin yeni bir askeri havaalanı inşa etmek için çalışmaya başladıklarını' söyledi.

Haberde, ABD’nin Suriye'nin kuzeyinde halen iki askeri üssünün bulunduğu belirtildi. 

PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından yönetilen Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'yı ele geçirmek amacıyla oluşturulmuştu. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:25
  1. SURİYE
  2. PKK
  3. PYD
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