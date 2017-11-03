ABD silahıyla şehit edildiler

ABD'nin 3 bin 500 TIR dolusu gelişmiş silah verdiği PKK, yine bu silahları kullanarak Mehmetçik'e saldırdı. Hakkari Şemdinli'de üs bölgesine ABD yapımı AT-4 tanksavar silahlarıyla saldıran teröristler, 6 asker ve 2 korucuyu şehit etti. Kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristlerin yanlarında 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar, 3 adet RPG-7 roketatar, 10 roketatar mühimmatı, bombalar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, ve 5 özel yapım şemsiye ele geçirildi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde gerçekleşen saldırıda biri ağır 2 asker de yaralandı. Şehit düşen askerlerin Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Sözleşmeli erler Sercan Kara, Emre Karaaslan, Ömer Küçük, Erhan Karaca ve Tayfun Kavun, güvenlik korucularının ise Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu açıklandı. Teröristlerin özellikle sisli havada saldırdıkları; İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yoğun sisten ötürü istihbarat noktasında etkisiz kaldığı belirtiliyor.

30 BİN TERÖRİSTİ EĞİTTİ

2014 yılından başlayarak DEAŞ’la mücadele adı altında PKK’yı silahlandıran ABD, bu kapsamda 3 bin 500 TIR silahı terör örgütüne teslim etti. ABD, Rakka sonrası Suriye’de varlığı bitme noktasına gelen DEAŞ’ı bahane ederek iki gün önce 120 TIR’lık yeni silah ve cephane sevkiyatı daha gerçekleştirdi. Zırhlı araç ve cephane desteğinin yanı sıra, ABD 30 binden fazla PKK’lı teröristi de kendi uzmanları eliyle eğitti. Son 4 aylık periyotta PKK'ya teslim edilen silahların bir kısmı TSK ve ÖSO cephelerine yönlendirilirken, bazı özel mühimatların ise Irak, Sincar ve Kandil’deki terör üstlerindeki örgüt militanlarına verildiği bildiriliyor. Türkiye ve Irak arasında bulunan 130 kilometrelik hattın üçte ikilik bölümünde yuvalanan teröristler, ABD tarafından verilen kamuflaj malzemeleri, gelişmiş dijital takip sistemleri ve güdümlü füzelerle destekleniyor. Teröristlere silah ve mühimmat yardımında bulunan Amerikali yetkililer silahların Türkiye’ye karşı kullanılmayacağını iddia ediyordu. Ancak PKK’lı teröristler, ABD’den aldığı silahlarla askerlerimizi şehit etti.

Faciaya kılpayı

Ağrı'da PKK üyelerince Doğubayazıt merkezinde yapılması planlanan saldırıda kullanılacak bomba yüklü araç, güvenlik güçlerince takibe alınması üzerine teröristlerce infilak ettirildi. Yakalanacağını anlayan teröristler ilçe merkezine ulaşamadan araçtaki bombayı patlattı. Ağrı Valiliğince yapılan açıklamada, " Patlama neticesinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiş olup, terör örgütü mensuplarının planladıkları bombalı eylem başarısızlığa uğratılarak, ilçe merkezinde yaşanacak vahim sonucun önüne geçilmiştir" ifadelerine yer verildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Görevi 6 ay sonra bitecekti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak’ın (28) Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki babaevine ateş düştü. Bekar olan şehit Kurak’ın 2014’ten bu yana Şemdinli'de görev yaptığı ve şark görevinin bitmesine 6 ay kaldığı öğrenildi.

Mart ayında başladı dün şehit oldu

Dünkü çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaaslan’ın (24) Bursa’daki evinde yas var. Karaaslan’ın bu yıl mart ayında göreve başladığı, kısa süre önce de evlendiği öğrenildi.

‘Ya kabirde olsaydım’

Şehit Piyade Er Erhan Karaca’nın Samsun’daki ailesi de gelen acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Anne babası 11 yıl önce boşanan ve babası Ayhan Karaca ile yaşayan şehit Karaca'nın (28) 5 yıl önce göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin sosyal paylaşım sitesinden önceki gün görevdeki fotoğraflarını “Ya şimdi kabirde olsaydım.” mesajıyla paylaştığı öğrenildi.

Tayini çıkmıştı gitmek istemedi

Hain saldırıda şehit düşen piyade sözleşmeli er Sercan Kara’nın Isparta’daki ailesi de hüzne boğuldu. 4 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde görev yaptığı öğrenilen Şehit Kara’nın (26), tayini çıkmasına rağmen yeniden geçici görevle Hakkari’ye gittiği öğrenildi. Bir süre önce yanında bir arkadaşı şehit olan ve tayini İzmir’e çıkan Sercan Kara’nın, “Kardeşimin intikamını almadan başka bir yere gitmem” diyerek izninin yarısında Hakkari’ye döndüğü öğrenildi.

Alaattin Tekin

Osman Yeşil

Hakkari Şemdinli’de dün sabahki çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehit korucuların yakınları haberi alır almaz çatışmanın yaşandığı bölgeye akın ederken; şehit korucuların yapılacak törenin ardından Toklu Köyü’nde defnedileceği belirtildi.

Yeni Şafak