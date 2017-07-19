ABD sessiz ve görünmez silahı ateşledi… Işık hızıyla vurdu! 50 bin kat daha…

Lazer silah sistemini elinde bulundurduğunu iddia eden ABD donanması, sessiz ve görünmez silahını CNN ekibi savaş gemisindeyken test etti.

CNN International'ın haberine göre, Basra Körfezi'ndeki USS Ponce savaş gemisinden ateşlenen silah gökyüzündeki insansız hava aracını ışık hızıyla vurdu. Binlerce derecelik lazer atışına hedef olan insansız hava aracı anında denize düştü.

LaWS adlı lazer silahı, diğer kıtalararası balistik füzelerden 50 bin kat daha hızlı.

Silahı ateşleyen ekipte yer alan teğmen Cale Hughes, "Mesafe, rüzgar veya başka bir şey hakkında endişelenmemize gerek yok. Hedefleri ışık hızında vurabiliyoruz" dedi.

Elektrik yeterli!

Yüzbaşı Christopher Wells ise, lazer silahını "Bir mermiden çok daha kesin, diğer silah sistemleri gibi değil. LaWS çok yönlü bir silah ve her türlü hedefe karşı kullanılabilir" sözleriyle anlattı.

Silahın hızı ve gücüne birinci elden tanıklık eden CNN muhabirleri, gördüklerinin bilim kurgu değil gerçek olduğunu belirtiyor.

İkinci nesil füzeleri düşürebilecek

40 milyon dolarlık lazer silah sisteminin yalnızca elektriğe ihtiyacı olduğunu belirten CNN, üç askerle atış yapılabildiğini aktarıyor.

Pentagon, şimdi füzeleri vurabilecek ikinci nesil lazer silahını geliştiriyor. Muhabirlerden gelen LaWS'ın bir füzeyi düşürüp düşüremeyeceği yönündeki soruyu Teğmen Hughes gülerek "Belki..." sözüyle yanıtlıyor.

Peki bir atışın tutarı ne kadar? Teğmen Hughes, "Bir dolar, bir atış" diyerek noktayı koyuyor.