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ABD senatosundan Trump’ın FBI direktörü adayına onay

ABD Başkanı Trump’ın FBI Direktör adayı Wray, Senatoda 5’e karşı 95 oy alarak görevden alınan James Comey’in yerine FBI Direktörü oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:12
ABD senatosundan Trump’ın FBI direktörü adayına onay

ABD Senatosunun, Başkan Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterdiği Christopher Wray’ı onayladığı bildirildi.

Temmuz ayının ortalarında Senato Adalet Komitesinin onayını alan Wray, Senato genel kurulundan da 5’e karşı 95 oyla Trump tarafından görevden alınan James Comey’in yerine FBI Direktörü oldu.

Komite oturumunda kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını belirten Wray, Senatodaki FBI gibi bir kurumun “korkusuz, tarafsız ve siyasi etkilerden uzak” olması gerektiğinin altını çizmişti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:12
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