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ABD Savunma Bakanlığı'dan Türk hackera teşekkür

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı NSA, web sunucularındaki kritik güvenlik açığını tespit eden Türk hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı'ya teşekkür etti.

30 Haziran 2017 Cuma 18:40
ABD Savunma Bakanlığı'dan Türk hackera teşekkür

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi'nde Siber Güvenlik Uzmanı olarak görev yapan 26 yaşındaki Kurşat Oğuzhan Akıncı, geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı'nın web sunucularında kritik seviyeli güvenlik açığı tespit etti. Güvenlik açığını belgelemek için www .nsa. gov internet sitesine sızma anının ekran görüntüsünü alan Akıncı, NSA'nın personel bilgilerinin tutulduğu veritabanına sızarak güvenlik açığını dünyaca ünlü 'Hackerone' ödül avcılığı platformu aracılığı ile Amerika Savunma Bakanlığı'na bildirdi.

Hürriyet'in haberine göre bildirimden 4 ay sonra güvenlik açığını kapatan NSA, e-mail yoluyla Türk hacker Akıncı'dan açığın kapatıldığına dair onay talep etti. NSA'nın web sunucularını inceleyen Türk hacker Akıncı, açığın kapatıldığını onaylayıp Amerikan Savunma Bakanlığı'na geri bildirimde bulundu. Amerika Savunma Bakanlığı, güvenlik zaafiyetinin kapatıldığını onaylayan Akıncı'ya teşekkür ederek, 2 teşekkür rozeti verdi. Güvenlik zaafiyetinin kabul edilmesi üzerine Türk hacker Akıncı'nın ismi 'hall of flame' ismi verilen teşekkür edilenler listesine eklenirken, ABD Savunma Bakanlığı'nın dünya genelinde bugüne kadar 295 kişiye bu şekilde teşekkür ettiği öğrenildi. Beyaz şapkalı Türk hacker Akıncı, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın teşekkür edilenler listesinde dünyadaki 67'nci kişi sıralamasında yer aldı.

Kürşat Oğuzhan Akıncı Kimdir?

Savunma Sanayi Müsteşarlığına bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi'nde Siber Güvenlik Uzmanı olarak görev yapan ve kendini 'beyaz şapkalı hacker' olarak tanımlayan Kürşat Oğuzhan Akıncı, aynı zamanda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Blackbox Siber Mücadele Takımının liderliğini yapıyor. Blackbox Siber Mücadele Takımı'nın internet sitesinde ise grup şu şekilde tanıtılıyor:

  • "Günümüzde Siber Güvenlik, ulusal sınırları aşıp evrensel boyutta değerlendirilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin, toplumların, kurum ve kuruluşların ve devletlerin yaşamı ve idaresini kolaylaştırmasından ötürü sosyal, sağlık, ekonomi, enerji, idari, haberleşme, eğitim, finans ve sanayi gibi her sektör ve alanda kullanımı yaygınlaşmış ve bilgi sistemlerinin temel alındığı bir altyapı olmuştur. Dolayısıyla bu sistemlerin güvenliği artık ulusal güvenliğimizi de etkilemektedir. Bu sebeplerden ötürü ülkemizde yaşanan siber tehditlere yönelik siber mücadele kavramı ön plana çıkmaktır.Bu alana yıllardır gönül vermiş arkadaşlardan oluşan ve Türkiye’de gönüllü olarak kurulan ilk Siber Mücadele Takımı Blackbox, ulu önderimizin belirttiği 'İstikbal Göklerdedir' sözüne ithafen 'İstikbal Siber Dünyadadır' mottosunu benimsemiştir."
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:40
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Hürriyet
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  9. Kurşat Oğuzhan Akıncı
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  11. Amerika Savunma Bakanlığı
  12. 'Hackerone' ödül avcılığı
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