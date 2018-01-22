ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce, Türk yetkililerin ABD'ye bilgi verdiğini belirtti ve "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var" dedi.

TÜRKİYE BİZİ UYARDI

Asya temasları öncesinde basının sorularını yanıtlayan Mattis, “Türkiye samimi davrandı. Savaş uçakları havalanmadan önce bizimle istişare ederek bizi uyardılar. Önümüzdeki döneme ilişkin birlikte çalışıyoruz. Bir çıkış yolu bulacağız." diye konuştu.