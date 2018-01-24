ABD Savunma Bakanı Mattis'e "yılanlı" uğurlama

Gösteriyi gerçekleştirenler Endonezya ordusuydu. Askerler, James Mattis'e birkaç metre uzaklıkta zehirli yılanlarla gösteri yaptı. NTV'nin haberine göre: Endonezya ordusu, başkent Jakarta'da üç günlük ziyaretini tamamlayan ABD Savunma Bakanı James Mattis'i özel bir gösteriyle uğurladı. Endonezya ordusunun özel eğitimli askerleri James Mattis için yaptıkları gösteride ateşte yürüdü, kafalarında kiremit kırdı, hatta zehirli yılanlarla adeta dans etti. Gösteride Endonezya askerleri, yanan tuğlaları başlarıyla kirdi. Bununla yetinmeyip ateş üzerinde yürüdüler. Gösterinin en ilginç anlarıysa yılanların getirilmesiyle yaşandı. Askerler gösteri sırasında dünyanın en uzun zehirli yılanı kral kobrayı da kullandı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise sadece birkaç metre uzaktan bu tehlikeli gösteriyi izledi.

Ziyaretleri sırasında resmi törenlerle karşılanmaya ve ordu gösterilerini izlemeye alışkın olan James Mattis, Endonezya ordusunun bu sıradışı gösterisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.