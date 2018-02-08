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ABD Savunma Bakanı Mattis ‘Savaş ihtimali’ ile ilgili konuştu… ‘Şuan…’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore ile ilgili bir savaş ihtimali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

08 Şubat 2018 Perşembe 03:21
ABD Savunma Bakanı Mattis ‘Savaş ihtimali’ ile ilgili konuştu… ‘Şuan…’

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore ile bir savaş olasılığının, son dönemdeki diplomatik girişimler sonucunda düşük olduğunu belirtti.

Mattis, Beyaz Saray'daki basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore ile savaşın daha yakın olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Şu anda Kuzey Kore ile ilgili süreç tamamen diplomatik şeritte sürmektedir. Son dönemde çok güçlü diplomatik adımlar gördük. Örneğin son üç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı oy birliğiyle alındı. Fransa, Rusya, Çin, ABD ve İngiltere'yi ne sıklıkla aynı oyu kullanırken görebilirsiniz? Dolayısıyla, süreç şu anda diplomatik düzlemde devam etmektedir." şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Mattis, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Güney Kore'de düzenlenen ve Kuzey Koreli sporcuların da katılacağı Kış Olimpiyatlarında yer almasını "çok olumlu bir adım" olarak nitelendirdi ve Pence'in Kuzey Koreli yetkililerle görüşmesinin son derece normal olduğunu belirtti.

Mike Pence, beraberindeki heyetle birlikte önceki gün Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan bir geziye çıkmıştı. Güney Kore ziyareti sırasında, 9-25 Şubat tarihlerinde PyeongChang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nı izleyecek olan Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline de kapıları kapatmamıştı.

"Başkan'ın orduya olan düşkünlüğü ve saygısıyla ilgili"

Amerikan kamuoyunda son günlerde tartışma konusu olan "askeri geçit töreni" konusunda da yorum yapan Jim Mattis, "Tören konusunda şunu söyleyebilirim; Bu, Başkan'ın orduya olan düşkünlüğü ve saygısıyla ilgilidir. Benim görevim ordumuzla ilgili stratejileri geliştirmek ve ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamaktır." şeklinde konuştu.

Önceki gün Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Trump'ın Pentagon'dan "Washington'da büyük bir askeri geçit töreni düzenlenmesi" talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise "Başkan Trump, her zaman ülkemizin güvenliği için her gün hayatlarını riske atan Amerika'nın büyük askerlerinin destekçisi oldu. Savunma Bakanlığından tüm Amerikalıların takdirlerine sunulacak bir kutlama arayışına girmesini istedi." açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 03:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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