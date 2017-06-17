ABD savaş gemisi yük gemisiyle çarpıştı

ABD'nin USS Fitzgerald adlı savaş gemisi, Japonya'nın Yokosuka kentinin 56 deniz mili açıklarında 29 ton ağırlığındaki Filipinli bir yük gemisiyle çarpıştı.



ABD donanmasından 7 mürettebat şu an kayıp, gemide yaralılar var. Kayıp mürettabatın ölmüş olmasından endişe ediliyor. Büyük hasar gören ve su alan USS Fitzgerald Japonya'nı Yokosuka kentine ulaştırıldı.

Sabaha karşı meydana gelen çarpışma sonrası yaralıların helikoperle hastanelere taşındığı bildiriliyor.

Kazada Tokyo limanına gitmeye çalışan Filipinli yük gemisinde ise maddi hasar meydana geldi

Geçtiğimiz yılın şubat ayında 21 milyon dolarlık güçlendirme ve bakım çalışması geçiren USS Fiztgerald, Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için Japon donanmasıyla birlikte görev yapıyordu.