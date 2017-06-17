ABD savaş gemisi yük gemisiyle çarpıştı
ABD donanmasına ait USS Fitzgerald isimli savaş gemisi Japonya açıklarında bir yük gemisiyle çarpıştı. ABD donanmasından 7 mürettebat kayıp. Kayıp mürettebatın ölmüş olmasında korkuluyor. Büyük darbe alan gemi Japonya'nın Yokosuka kentine getirildi.17 Haziran 2017 Cumartesi 12:19
ABD'nin USS Fitzgerald adlı savaş gemisi, Japonya'nın Yokosuka kentinin 56 deniz mili açıklarında 29 ton ağırlığındaki Filipinli bir yük gemisiyle çarpıştı.
ABD donanmasından 7 mürettebat şu an kayıp, gemide yaralılar var. Kayıp mürettabatın ölmüş olmasından endişe ediliyor. Büyük hasar gören ve su alan USS Fitzgerald Japonya'nı Yokosuka kentine ulaştırıldı.
Sabaha karşı meydana gelen çarpışma sonrası yaralıların helikoperle hastanelere taşındığı bildiriliyor.
Kazada Tokyo limanına gitmeye çalışan Filipinli yük gemisinde ise maddi hasar meydana geldi
Geçtiğimiz yılın şubat ayında 21 milyon dolarlık güçlendirme ve bakım çalışması geçiren USS Fiztgerald, Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için Japon donanmasıyla birlikte görev yapıyordu.