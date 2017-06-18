İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD savaş gemisi kaza yaptı! Çok sayıda ölü var

Japonya'da ABD savaş gemisi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 7 mürettebat öldü.

18 Haziran 2017 Pazar 12:22
ABD savaş gemisi kaza yaptı! Çok sayıda ölü var

ABD donanmasından yapılan açıklamada, kayıp mürettebatın cesetlerine, gemi Japonya’daki üssüne döndükten sonra gemi enkazının altında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mürettebatın ailelerinin bilgilendirildi ve bu zor  zamanlarında gerekli destek sağlanıyor. Denizcilerin isimleri tebligatlar  yapıldıktan sonra açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD donanmasının açıklamasında, USS Fitzgerald'ın, Filipinler  bandıralı yük gemisiyle yerel saatte 2.30 sularında çarpışması sonucu  destroyerden 7 mürettebatın kayıp olduğu, 3'ünün yaralandığı aktarıldı.

Kazada yaralanan Fitzgerald Komutanı Bryce Benson ve mürettebattan 2  denizci hastaneye kaldırılırken, Japon Sahil Güvenlik ekipleri de kayıp  mürettebatın aranması çalışmaları için devriye gemileri ve bir uçak  görevlendirmişti.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) de bir helikopter  göndermişti.

Şubat ayında 21 milyon dolarlık güçlendirme ve bakım çalışması geçiren  USS Fiztgerald, Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için Japon donanmasıyla çalışan  ABD donanması bünyesinde görev yapıyordu.

Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyer Fitzgerald’da 330  mürettebat bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 12:22
  1. abd
  2. japonya
  3. USS Fitzgerald
  • BayındırBayındır7 dk önce
    Rabbim başlarından belasını eksik etmesin.Etmesinki bir müslümana zarar verecek zaman bulamasınlar.
  • Betül Betül 56 dk önce
    Beter olsun lar
  • AydınAydın2 sa önce
    Allah büyüktür
  • Önce VatanÖnce Vatan3 sa önce
    ALLAH BEREKETİNİ ARTIRSIN İNŞALLAH :-)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  1. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  2. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  3. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  4. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  5. Fotokapanla görüntülendiler
  6. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  7. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  8. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  9. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  10. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  11. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  12. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  13. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  14. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  15. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  16. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  17. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  18. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  19. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
  20. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti