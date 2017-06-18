ABD savaş gemisi kaza yaptı! Çok sayıda ölü var

ABD donanmasından yapılan açıklamada, kayıp mürettebatın cesetlerine, gemi Japonya’daki üssüne döndükten sonra gemi enkazının altında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mürettebatın ailelerinin bilgilendirildi ve bu zor zamanlarında gerekli destek sağlanıyor. Denizcilerin isimleri tebligatlar yapıldıktan sonra açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD donanmasının açıklamasında, USS Fitzgerald'ın, Filipinler bandıralı yük gemisiyle yerel saatte 2.30 sularında çarpışması sonucu destroyerden 7 mürettebatın kayıp olduğu, 3'ünün yaralandığı aktarıldı.

Kazada yaralanan Fitzgerald Komutanı Bryce Benson ve mürettebattan 2 denizci hastaneye kaldırılırken, Japon Sahil Güvenlik ekipleri de kayıp mürettebatın aranması çalışmaları için devriye gemileri ve bir uçak görevlendirmişti.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) de bir helikopter göndermişti.

Şubat ayında 21 milyon dolarlık güçlendirme ve bakım çalışması geçiren USS Fiztgerald, Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için Japon donanmasıyla çalışan ABD donanması bünyesinde görev yapıyordu.

Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyer Fitzgerald’da 330 mürettebat bulunuyor.