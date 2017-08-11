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Dünya diken üstünde! ABD savaş gemisi Çin denizine girdi!

Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, dün Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa Adaları'na ABD savaş gemisinin yakınlaştığını açıklayarak, Washington yönetimini "provokasyonla" suçladı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:15
Dünya diken üstünde! ABD savaş gemisi Çin denizine girdi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı füze destroyerinin dün Çin hükümetinin izni olmaksızın Nanşa Adaları'ndaki yapay Meyci (Mischief) resifine yaklaştığını ifade etti.

ABD'YE PROTESTO

Ordu güçlerinin bunun üzerine söz konusu savaş gemisine uzaklaşması ihtarında bulunduğunu vurgulayan Gıng, "Çin'in egemenliği ve ulusal güvenliğine ciddi zarar veren bu eyleminden dolayı ABD'yi protesto ettiklerini" belirtti.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Güney Çin Denizi'nde tansiyonun düşürülmesi için yapıcı adımlar atıldığına dikkati çeken Gıng, "Bazı bölge dışı ülkeler, sözde seyrüsefer özgürlüğü bahanesiyle bölgedeki olumlu havayı bozmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ASKERİ PROVOKASYON

ABD savaş gemisinin bölgedeki varlığının, "Güney Çin Denizi'nde tansiyonu kimin yükseltmeye çalıştığını ve hangi tarafın bölgeyi askerileştirdiğini açıkça gösterdiğine" değinen Gıng, "ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki askeri provokasyonları, Çin'in ulusal güvenlik kapasitesini daha da artıracak adımlar atmasına neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"GÜÇ GÖSTERİSİNE SON VERİN"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien ise "ABD tarafı, hatasını düzelterek bölgede seyrüsefer özgürlüğü adı altındaki provokatif eylemlerine derhal son vermeli." açıklamasını yaparak, Washington'a "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisini durdurması" çağrısında bulundu.

ABD'ye ait USS John S. McCain savaş gemisinin dün Çin'in yapay Mischief resifi yakınında seyrettiği öne sürülmüştü.

ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu olay, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD donanma gemilerinin Çin'in yapay adalarına üçüncü yakınlaşması oldu.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:15
  1. abd
  2. çin
  3. ABD savaş gemisi
  4. Filipinler
  5. Filipinler/Moro
  • HasanHasan1 sa önce
    Hadi bakalım çin ver odunu !
  • DirilişDiriliş1 sa önce
    Ortaçağ avrupası? II dünya savaşı? Vietnam?
  • DirilişDiriliş1 sa önce
    Asıl abd diken üstünde. Ilk kez çok uluslu bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor ve karizmayı çizdirmemek için elinden geleni ardına koymuyor. Onurlu duran ülkeler galip gelecektir. Abd bulabildiği terrör örgüne sarılsın dursun bakalım. Asıl korkuları global bir ayaklanma.
  • EnverEnver1 sa önce
    Biz hiç de diken üstünde değiliz,asla da it ite dokunmaz onlar sadece sömürecekleri,soyacakları toprakları paylaşma derdinde.İnsaallah birbirine girer de dünya rahatlar.
Bugünkü Akit

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