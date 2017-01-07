ABD, Rusya sınırına asker yığıyor!

Dev konvoy Rusya'ya komşu NATO ülkelerine naklediliyor. Çıkarmada 4 bin ABD askeri de Avrupa'ya ayak basıyor.

İçlerinde 87 Abrams M1A1 tank, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı ve yüzlerce tekerlekli aracın bulunduğu toplam 2 bin 800 silah Bremerhaven limanından Rusya’ya komşu NATO ülkelerine nakledilecek.

Üç yük gemisiyle gelen askeri malzemelerinin yanı sıra 4 bin Amerikan askerinin de Avrupa’ya ayak basacağı belirtiliyor. 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonrası alınan bir dizi önlemin parçası olarak Amerikan ve Polonyalı askerlerin büyük bir askeri tatbikat yapacağı açıklandı.

Atlantik Çözüm Operasyonu’nun birkaç yıldır devam ettiğini belirten ABD ordusundan Tümgeneral Tim McGuire, limanda yaptığı açıklamada "Bu doğu Avrupalı müttefiklerimizi Amerika Birleşik Devletleri’nin sürekli taahhüdü altına aldığımızın sadece bir işaretidir. Aynı zamanda, Amerika’nın ve NATO’nun caydırıcılığına olan bağlılığın ve burada Avrupa’da barışın sürdürülmesinin başka bir işaretidir" dedi.

NATO üyesi Almanya, Kanada ve İngiltere de her biri 1000’er askerden oluşan taburlarını Estonya, Letonya ve Litvanya’ya yolladı. Birliklerin Şubat ayı başında Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve Almanya’ya dağıtılacağı öğrenildi.

Gelişmeye henüz Rusya’dan bir tepki gelmedi. Rusya ve NATO arasındaki gerilim, İngiltere'nin savaş uçakları ve yüzlerce askerini Rusya sınırına göndereceğini duyurmasıyla başlamıştı.

NATO'nun hamlesine karşılık vereceklerini duyuran Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa'nın ortasındaki Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.