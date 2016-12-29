ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi

ABD, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.
Bu kararın, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'nın siber saldırıda bulunduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.
ABD, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.
Bu kararın, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'nın siber saldırıda bulunduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.
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