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ABD resmen yeni bir terör örgütü kurdu… İşte başındaki kişi

ABD, yeni bir terör örgütü kurdu. Yeni Suriye Ordusu (Ceyş el Suriye el Cedit) adı verilen örgüt için Haseke ve Deyrizor’da üç terör kampı oluşturuldu.

26 Aralık 2017 Salı 07:21
ABD resmen yeni bir terör örgütü kurdu… İşte başındaki kişi

Terör örgütü PKK/PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin sözcüsü Talel Sülo’nun Türkiye'ye sığınması sonrası PKK ile işbirliği iyice ortaya çıkan ABD, yeni isim arayışlarına girdi. Kandil'den yönetilecek yeni bir terör örgütü peşinde olan ABD, içinde hem PKK hemde DAEŞ'lierin bulunduğu teröristlere eğitim vermeye başladı.

“Ceyş el Suri, el Cedit” ismi verilen kamufle terör örgütü için Hasek’e ve Deyl Zor’da 3 özel kamp tahsis edildi.Yeni örgütün flama, kıyafet ve göstermelik yönetim kadroları Brett Mcgurk tarafından belirlendi.

İlk etapda 2 bin 500 militan PKK’dan tabela örgüte nakledildi.  ABD’nin kara ve havadan sevkettiği tüm silah ve cephane de yeni örgüte devredilecek. 'Yeni Suriye Ordusu’ örgütünün Komutanlığını Muhaned Talaa yürütüyor

İlk olarak Rusya'nın ortaya çıkardığı bilgilere göre ABD, kurduğu kamplarda özel olarak terörist yetiştiriyor. Yetiştirilen teröristler arasında DAEŞ'lilerin de bulunması dikkat çekiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin DEAŞ'ı yok etme konusunda kararlı olduğuna dair açıklamalarına rağmen, koalisyon, Suriye'de kalan militanlarla işbirliğine devam ediyor. ABD'li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, sığınmacı kampı yakınlarında farklı terör örgütü militanları eğitiliyor ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşum kuruluyor.

ABD'NİN KURDUĞU 4. ÖRGÜT

ABD tarafından Deir ez Zor bölgesinde petrol sahalarını koruma amaçlı kurulan “Ceyş Suriy Cediyd” “CSC” ABD’nin 2014 yılından bugüne terörle işbirliğini gizleme amaçlı kurduğu 4. terör örgütü olma özelliği taşıyor. DEAŞ saldırılarını bahane ederek 2014 yılında Suriye’ye yerleşmeye başlayan ABD, ilk olarak PYD’ye silah ve cephane desteği sağladı. PYD’nin Öcalan, Kandil ve PKK sembollerinde ısrar etmesi, ABD’yi tabela arayışına sevk etti. Bu kapsamda ilk paravan örgüt ilanı 2015 yılı başlarında Burkan el Fırat ile başladı. Burkan el Fırat projesinde istediği sonucu elde edemeyen Pentegon, 2015 yılı Ekim ayında Suriye Demokratik Güçlerini kurdu. PKK ile işbirliğini kamufle amaçlı kurulan tüm bu örgütlerin isimleri değişse de yönetim kadroları hep aynı kaldı. Elder Halil, Şahin Cilo ve Bahoz Erdal her 3 örgütün de tepesindeki elebaşları oldu.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 07:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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