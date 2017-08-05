ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını BM'ye bildirdi

ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi için resmi adım atıldı.

Washington anlaşmadan 'mümkün olan en kısa sürede' çekilmek istediğini Birleşmiş Milletler’e (BM) resmi olarak iletti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Washington’ın üç yıl sürmesi beklenen süreç tamamlanana dek konuyla ilgili tüm toplantılara dahil olacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, anlaşma maddelerinin ABD’nin talepleri doğrultusunda düzenlenmesi halinde müzakerelere açık kapı bırakıldığı belirtildi.

Amerikalı Başkan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca iklim değişikliğini hurafe olarak tanımlamıştı. Trump 1 Haziran’da, istihdamı baltaladığı ve ülke ekonomisine zarar vereceği gerekçesiyle Paris Anlaşması’ndan çekileceklerini duyurmuştu.

Anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD’ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını savunan Trump, anlaşmanın Amerikan ekonomisine 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

Başkanın iklim değişikliğine inanıp inanmadığı sorusunu ne Beyaz Saray ne de Trump’ın yakın çevresi yanıtlayabiliyor.

Kasım 2020'yi bulabilir

Anlaşmanın yasal hükümlerine göre, BM Genel Sekreterliği ABD'nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 2019'da kabul edebilecek. ABD’nin anlaşmadan resmi olarak çekilmesi ise Kasım 2020’yi bulabilir.

Aralık 2015'te Paris'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan Paris Anlaşması, Nisan 2016'da 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'tan önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın güçlü şekilde destek verdiği anlaşmayla, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması hedefleniyordu.

Yapılan son araştırmalara göre 2100 yılında, iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlerin Avrupa nüfusunun üçte ikisini etkileyeceği tahmin ediliyor.