ABD raporu: Geçen yıla göre kontrol alanını genişletti

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu olan Eş Şebab Hareketi'nin Somali'de geçen yıla göre kontrolündeki toprakları artırdığını duyurdu. Buna sebep olarak ise 2016 yılında 'terörle mücadele' saldırılarındaki duraklama gösterildi.



Açıklamada, Afrika Birliği askerlerinin Şebab'tan alınan bölgelerde kontrolü sağlamakta yetersiz oluşuna dikkat çekildi ve AMISOM (Afrika Birliği Somali Misyonu)'un -açıkca belirtilmese de- başarısız olduğu vurgulandı.



'2016 Yılı Terörizm Ülkeler Raporu' Somali'deki son durumu gözler önüne serdi.



Şebab Hareketi, düzenlediği baskınlar sonrası Afrika Birliği askerlerini birçok bölgeden geri çekilmeye zorladı.



Hristiyan ağırlıklı olan Afrika Birliği askerleri, nüfusunun tamamı Müslüman olan Somali'de tutunma imkanı bulamadı.

Raporda 2016 yılında örgütün ülkenin kuzey, orta ve güney bölgelerinde varlığını artırdığı ve kendisine karşı bir kısıtlı bir direnişin olduğu vurgulandı. Raporda, "Mogadişu hükümeti 2016 yılının son bölümünde resmi olarak federasyona geçmede önemli aşamalar kaydetmesine rağmen, Somali'nin güvenliği, adaleti sağlama ve teröristlerin hareket kabiliyeti, kaynak edinimi ve faaliyet kapasitesini sınırlamak için mücadelesi devam ediyor." denildi.



Raporda ülkenin kronik olarak düşük bir kapasite ve sermayeye sahip olduğu ve ağırlıklı olarak bölgesel ve uluslararası aktörlere bağımlı kalmaya devam edeceği yorumunda bulunuldu.

Şebab Hareketi, 2006 yılında Somali'de İslam Mahkemeleri'nin birleşmesi sonucunda kuruldu. 1991 yılında Somali devletinin iflas etmesi üzerine ülkede kaos hakim olmuştu. Anarşi ve hırsızlık olaylarının artması sonucu Somali halkı, suç çetelerini cezalandırmak amacıyla birbirinden bağımsız birçok İslam mahkemesi kurdu. 2006 yılında tek bir yapı haline gelen bu mahkemeler Eş Şebab adını alarak silahlı bir güce dönüştü. Sonrasında El Kaide'ye bağlılığını bildiren grup, Mogadişu hükümeti, Etiyopya ve Kenya gibi bölgesel düşmanlar edindi. Grup, ülke kaynaklarının Batılılar tarafından sömürüldüğünü ve ülkede yaşanan kıtlığın bunun bir sonucu olduğunu savunuyor.

Mepa News