"ABD, PYD’yi zaptedemez"

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Rusya’da bulunan İnnovasyon Gelişim Enstitüsü’nün Ortadoğu savaşları ve bölgedeki silahlı örgütlerinin araştırılması bölümünün Başkanı Anton Mardasov, “Gelecekte Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusundaki PYD güçlerini etkisiz hale getirmek ABD için çok zor olacak” değerlendirmesini yaptı.

Akit’in sorularını cevaplayan ünlü Rus stratejist, “Suudi Arabistan ve onun müttefikleri silahlı Kürt örgütlerini daha fazla desteklerse, bu güçlenme kaçınılmaz olacaktır” şeklinde çarpıcı tespitlerde bulundu.

Ortadoğu’da şuan DEAŞ’tan sonra en büyük sorun PYD olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Mardasov, neden ABD ve Rusya PYD’yi destekliyor acaba?

ABD kırk yıllık bu savaşa katılmakla hata ettiğini ve Arapların “Suriye Demokratik Güçleri” içinde bulunan Kürtlere pek de güvenmediklerini anlıyor. Ama ABD Kürtleri sadece kendisinin Suriye’de bulunmasına ve devamlı bu bölgede kalmasına imkan tanıması için desteklemiyor. Onlar için önemli olan Rakka’nın biran önce temizlenme operasyonuna başlamaktır, ama Ankara’nın bu konudaki planları ABD için yeterli değil. Bana kalırsa, ABD Türkiye’nin operasyon için kullanmak istediği güçleri yeterli bulmuyor.

Gelecekte Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusundaki PYD güçlerini etkisiz hale getirmek ABD için çok zor olacak, eğer S.Arabistan ve onun müttefikleri silahlı Kürt örgütlerini desteklerse, bu güçlenme kaçınılmaz olacaktır. Rusya ise bölgede en önemli aktörlerden birisi olarak sık sık Suriye’ye ülke sınırları içinde bulunan Kürtlerle iyi geçinmeleri için kimi önerilerde bulunuyor. Burada hiçbir destek söz konusu değildir.

“AWACS UÇAKLARI DA IRAK VE SURİYE SINIRLARI İÇİNDE”

Bir süre önce NATO terör karşıtı harekete ve DEAŞ’la mücadeleye aktif biçimde katılacağını söyledi. Sizce, bundan sonra Ortadoğu’da neler olacak?

NATO’nun bu demeci birlik gösterisi için bir bürokratik demeçten öteye gitmiyor. Gerçekte NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu zaten bu mücadeleye kendi özel kuvvetlerini göndermişlerdir. Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi olarak bilinen AWACS uçakları da Irak ve Suriye sınırları içinde bulunmaktadır.

Türkiye, Rusya ve Katar arasında ilişkilerin iyileşmesinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunabilir mi?

Bana göre, Körfez bölgesindeki krizde aktörlerin politik çıkarları bulunmaktadır ve bu da çok doğaldır. Düşünüyorum ki, krizin önümüzdeki devrelerinde ilişkilerin siyasal yapısında ciddi bir değişiklik yaşanmayacaktır. Eğer Katar Emiri iktidarını sürdürecekse ki, sürdüreceğini düşünüyorum, 2014 yılında gerçekleştiği gibi kriz at gözlüklerinden çıkacak ve tansiyon bir hayli düşecektir..

Bu krizden sonra Katar kendi bağımsız politikasını sürdürebilecek mi acaba?

Eğer söz konusu Rusya, Katar ve Türkiye ilişkileriyse Rusya yine de bölgede barışın ve istikrarın korunmasını, tarafların birbiriyle saygı ortamında görüş alışverişinde bulunmasını sağlayacak kemikleşmiş politikasını sürdürecektir. Bunu Şam ve Tahran da çok istiyor ki, Doha bu ilişkileri geliştirsin.