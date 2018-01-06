ABD polisinden orantısız güç: 987 ölü

ABD'de özellikle siyahilere karşı silah kullanımı nedeniyle sıkça eleştirilen polisin, yıl boyu öldürdüğü insanların istatistikleri tutuluyor.

2 YILDA 3 BİN KİŞİ VURULDU

Resmi kaynaklardan elde edilen istatistiklere göre; 2015-2017 döneminde yaklaşık 3 bin kişi, ABD polisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

2017'DE 987 SİVİLİ ÖLDÜRDÜLER

İstatistiklere göre polis, 2015'te 995, 2016 yılında 963, 2017 yılında da 987 kişiyi vurarak öldürdü.

Öte yandan ABD polisinin 2015'te 36, 2016 yılında 17, geçen yıl ise 19 silahsız siyahi erkeğin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

SİLAHSIZ SİVİLLERE SİLAHLI MÜDAHALE

2014 yılının Ağustos ayında Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından, ülke genelinde polis şiddetiyle ilgili istatistiklerin tutulmaya başlandığı belirtilen haberde, polisin özellikle silahsız sivillere karşı ilk müdahalelerinde gerekli dikkat ve özeni göstermediklerine vurgu yapıldı.

FBI'DA İSTATİSTİK TUTUYOR

Aynı şekilde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da polis şiddetiyle ilgili istatistikleri 2015 yılından itibaren tutmaya başlamış, ancak kısa süre önce ülke genelindeki veri tabanlarının güncelleneceğini açıklamıştı.