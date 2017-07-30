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ABD polisi sokaklarda silah topluyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde polis, New Jersey eyaletinde sokaklarda silah toplayarak suç oranlarını düşürmeyi planlıyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:54
ABD polisi sokaklarda silah topluyor

ABD’de 2 gün boyunca New Jersey eyaletinde Newark, Trenton ve Camden kentlerinde kiliselerde silah toplama ve alım programlarının düzenlendiği belirtildi. New Jersey eyaletinde suç oranının yüksek olduğu kentlerde silahla, gasp, soygun, yaralama, cinayet ve öldürme olaylarını önleyemeyen yetkililer, silahları parayla toplayarak suç oranlarını azaltmayı planlıyor. Devlet yetkilileri, küçük tüfek veya av tüfeği için 100 dolar, tabancalar için 120 dolar ve saldırı silahları için 200 dolar ödeneceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:54
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