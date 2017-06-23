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ABD polisi siyahi genci böyle darp etti

Amerika'nın Minnesota eyaletinde yaşanan olayda bir araç polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan siyahi genci polis, tekme tokat aşağı indirip gözaltına aldı.

23 Haziran 2017 Cuma 16:45
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:45
  1. ABD
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Özgürlükçü Ve Demokratik ABD, Normal.
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