ABD polisi onları gözetim altına aldı

Boston polisi (BPD) siyaset ve din konularındaki yorumları takip etmek için gözetim sistemi, Geofeedia’ya ait sistemi kullandı.

Grup, “Boston polisi sıradan vatandaşları sıradan olayları gözlem altında tutmanın haklı hedefleri olarak görüyor” dedi.

Medeni haklar örgütü, BPD’nin sahte Arapça kelimeler ile hashtag’lar açarak #BlackLivesMatter ve #MuslimLivesMatter gibi taglarla Siyahi Amerikalıları ve Müslümanları takip ettiğini belirtti.

Aktivistler, Siyahi Amerikalıları hedef alan polisin vahşetini kınamak için hashtag #BlackLivesMatter kullanmıştı.

#MuslimLivesMatter tagını ise üç Müslüman öğrencinin 2015’te Kuzey Carolina’daki bir cinayette öldürüldükten sonra İslamofobiye dikkat çekmek için kullanıldı.

ŞEFFAFLIK EKSİKLİĞİ

Kamu kayıtları talebi üzerine elde edilen belgelere dayanarak, ACLU raporunda polisin kişileri ırk, din ve etnik köken temelinde şüpheli gördüğü belirtildi.

Grup kayıtlarına göre, bu tür yazılımların tekrar kullanılmadan önce kamuoyunun incelenmesine ve sürmekte olan denetime tabi tutulmasını sağlamak için şeffaflık ve prosedürel önlemlerin açık bir şekilde gerekliliği ortaya çıkıyor.

BPD, kendi adına ACLU’yu yanlış yönlendirilmiş sonuçlara varmakla suçladı.

Gözlem programı, polise şiddet olayları yaşatabilecek hadiseleri ve gösterileri izlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

Dedektif Michael McCarthy Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, “Bütün bunlara odaklanmamız kamu güvenliğidir, ifade özgürlüğünü ve halkın siyasi bağlantılarını hedef almamaktadır” dedi.

ACLU, BPD’yi rapordan sonra gizlilik politikalarını değiştirmeye çağırdı.

Grup, kolluk görevlilerinin bir kişinin yasayı ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçelere sahip olduğu durumlar haricinde, ırk, din veya etnik köken üzerine yasaklanacağını söyledi.

2017 başlarında BPD, sivil haklar gruplarından gelen yoğun muhalefeti takiben yeni bir sosyal medya gözetim sistemi için 1.4 milyon dolarlık bir fon talebi istemişti.