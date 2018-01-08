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ABD polisi 3 bin vatandaşını katletti

2015-17 arasında 3 bin kişi, ABD polisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:14
ABD polisi 3 bin vatandaşını katletti

ABD’de siyahilere yönelik orantısız güç kullanımı nedeniyle eleştirilen polis, geçen yıl içinde 987 sivili öldürdü. Rakamlar, polis şiddetinin sistematik şekilde arttığını gösterirken, 2015-17 arasında 3 bin kişi, ABD polisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

ABD’de özellikle siyahilere karşı orantısız güç kullanımı nedeniyle eleştirilen polislerin, 2017 yılı boyunca 987 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Resmi kaynaklardan elde edilen verilere göre, 2015-2017 döneminde neredeyse 3 bin kişi, ABD polisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Rakamlara göre, 2015’te 995, 2016'da 963, 2017’de ise 987 kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Öte yandan ABD polisinin 2015’te 36, 2016 yılında 17, geçen yıl ise 19 silahsız siyahi erkeğin ölümüne neden olduğu kaydedildi. 2014'te Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından, ülke genelinde polis şiddetiyle ilgili istatistikler tutulmaya başlanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:14
  1. ABD
  2. Michael Brown
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